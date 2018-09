Álex Lecquio inicia en Nueva Jersey la última etapa de su tratamiento contra el cáncer

Álex Lequio continúa batallando contra el cáncer. El hijo Ana García Obregón y Alessandro Lecquio ha informado a través de su cuenta en Instagram que finaliza su etapa en Nueva York, donde ha recibido tratamiento desde el mes de abril contra el cáncer que padece , y se traslada a Nueva Jersey.

Tanto la actriz como su hijo se han encargado de anunciar la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Con la misma imagen, y con ubicación en el barrio neoyorquino de Soho, ambos agradecen a todos sus seguidores las innumerables muestras de cariño que le han hecho llegar durante estos últimos meses.

"Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras".

"GRACIAS DE CORAZÓN"

Ana Obregón también ha querido compartir la noticia. Junto a una fotografía en la que aparece con su hijo: "Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón .Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre@alessandrolequiojr. #fuckcancer".

No fue hasta a principios de mes de julio, y tras meses de especulación sobre el estado de salud de Álex Lequio, cuando su padre habló abiertamente del cáncer que padece su hijo. "Es una enfermedad que asusta y no tiene que asustar tanto, pero sí trabajar todos los días con todos los medios a tu alcance", aseguraba Alessandro Lequio. "Estamos preocupados, pero con la esperanza de que, más pronto que tarde, todo regrese a la normalidad", añadía.

Días más tarde, a través de las redes sociales, Ana Obregón pedía disculpas por su silencio y agradecía el apoyo recibido en los últimos meses. "Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que como madres entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Sé que esta pesadilla acabará pronto", escribió la presentadora en sus redes sociales.