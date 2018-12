Álex Lequio: "Me gustaría vulgarizar la palabra cáncer"

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio afronta la enfermedad sin perder el sentido del humor. Este miércoles copa la portada y habla en exclusiva para la revista Hola!, en la que posa junto a sus padres y un árbol navideño, para asegurar: "Me gustaría llegar a normalizar e incluso vulgarizar la palabra cáncer, para que la gente lo vea como un simple diagnóstico médico más. El cáncer no es sinónimo de fatalismo y muerte, sino al revés: es sinónimo de vida". Es la primera vez que el joven, de 26 años, habla largo y tendido del proceso por el que ha pasado.

A finales del pasado septiembre, Alex regresó a España para continuar con el tratamiento después de pasar siete meses en Estados Unidos tratándose del cáncer en el Memorial Sloan Ketteting Cancer Center de Nueva York. "Durante estos meses he tenido la oportunidad de hablar con mi médico, Josep Baselga, la persona que me ha tratado desde el principio y ha orquestado mi tratamiento, y quien me ha explicado que las terapias personalizadas estarán al orden del día, porque toda la investigación avanza a una velocidad abismal", explica."Cuando me pasó esto, digamos que me di cuenta de que no podía confiar en que, después de este tren, fuera a pasar otro. Y ahora estoy como loco, intentado saltar y subirme a cada uno que pasa", añade.

En todo este tiempo ha perdido 15 kilos y el pelo. "Mirarme al espejo y parecer un reptil me hace gracia…", cuenta. Y asegura lo importante que ha sido para él tener a sus padres cerca. "Yo tengo seis amigos, dos de ellos son mis padres […] La cercanía que tenemos mi madre y yo, mi padre y yo, y los tres juntos es tan fuerte que somos los mejores amigos. Creo que no hay acontecimiento sobre la faz de la tierra, ni siquiera una guerra nuclear, que pueda unirnos más". Ayer el joven empresario, que se dedica a la organización de eventos, también quiso asegurar a sus muchos seguidores en Instagram las muestras de cariño.

"Quiero agradecer los más de 145.000 mensajes de apoyo que he recibido durante los últimos ocho meses y de poder ayudar a mi madre con parte del tratamiento. Sois arte. De corazón: gracias. Ha sido un honor poder compartir mi experiencia con vosotros y espero que, seriedades aparte, estas páginas en Hola! puedan sacaros una sonrisa". También emplaza a sus seguidores a un evento solidario que organizará en enero o febrero en Madrid para seguir contribuyendo a la lucha contra el cáncer. "Entre todos debemos luchar para normalizar esta enfermedad", concluye.