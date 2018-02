Alfred declara su amor a Amaia en 'OT: la fiesta'

Quizá haya sido la intersección de San Valentín, los cánones del 'reality' televisivo o el carácter que destila Alfred, sin duda, el concursante más especial de la ya finiquitada 'Operación Triunfo'. Pero él y Amaia, 'Almaia' para el público, han protagonizado el momento más emotivo del concurso, que este martes ha puesto el broche final en TVE-1. Ríanse del beso que el futbolista Iker Casillas le estampó a su novia, la periodista Sara Carbonero, en directo, en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010.

Nervioso, con la voz entrecortada y pidiendo disculpas por lo que iba a suceder en el plató -"Me van a matar", ha exclamado-, el joven de El Prat de Llobregat ha explicado, ya en la recta final, que se enamoró de la simpática navarra hace tres meses. "Quería decírselo hoy. A partir de 'City of stars' empezó todo contigo -ha recordado Alfred-. Me encantaría cantarla contigo". Mientras, Amaia, impactada probablemente por lo que estaba escuchando, solo acertaba a decir que pensaba que le iba a pedir matrimonio…

🎤🌟 Alfred sorprende al público y vuelve a cantar 'City of stars' con Amaia en la #OTFiesta 🎊🎉 Repasa con nosotros los mejores momentos de la noche 👉✨https://t.co/oTbbA7IB3r pic.twitter.com/DjDuTCZusM — La 1 (@La1_tve) 14 de febrero de 2018

Y el deseo de este joven, que toca unos cuantos instrumentos musicales, viaja siempre acompañado de su portátil, un teclado y una tarjeta de sonido, que abraza las causas sociales y que no pone ningún reparo en admitir públicamente que ha sufrido un ataque de ansiedad en directo, se ha hecho realidad. La versión del tema principal de la banda sonora de 'La la land', que los chicos bordaron en la gala 3 -y que ya cuenta con casi seis millones de visualizaciones en Youtube-, había quedado descartada para la gala final, porque el público, en votación, había escogido 'Lo malo', el himno guerrero de Ana y Aitana.

Había mono, y mucho, de 'OT'. Y la prueba es la vida paralela que la mayoría de los ahora ya exconcursantes mantienen en las redes, a través de vídeos -los famosos 'instagram stories'-, fotos y 'posts', en los que dan cuenta de su actividad diaria. O sea, un Canal 24 Horas, en formato 'millennial'.

Amaia, durante la interpretación de 'Shake it out' / VIDEOTAPE

Y en esa nueva oportunidad que les ha brindado TVE, los telespectadores han seguido por última vez en el plató -el 3 de marzo comienza la gira en Barcelona- a sus ídolos. Así, Amaia, la ganadora del concurso, ha deslumbrado de nuevo con su 'Shake it out'; Aitana y Cepeda se han vuelto a mirar a los ojos con intensidad en 'No puedo vivir sin ti' (mientras la cámara, traviesa ella, enfocaba al novio de la joven, Vicente, en la grada); Ana y Aitana han puesto al público en pie con 'Lo malo' -una de las canciones más escuchadas en Spotify-, y los 16 concursantes entonaban otra vez 'La revolución sexual'. Y, cómo no, Alfred y Amaia repetían de nuevo 'Tu canción', su pasaporte para Eurovisión.



Los 16 concursantes, en una de las interpretaciones de la noche / VIDEOTAPE

Los profesores, con 'los Javis' a la cabeza; la directora de la Academia, Noemí Galera, y el director musical, Manu Guix, han recuperado los 'best moments' de estos casi cuatro meses intensos de trabajo. Y el simpaticote Roberto Leal cerraba la noche: "Aquí, de momento, se acaba 'OT'. Pero nos veremos pronto, que la música os acompañe siempre". Poco ha importado que la gala se intuyese, por momentos, poco ensayada. Al fin y al cabo, 'OT 2017' ya es historia. Pero 'OT 2018', tal vez, ha comenzado hoy mismo a andar.