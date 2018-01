Alonso Caparrós quiere firmar la paz con su familia

Alonso Caparrós ha decidido poner punto final a la batalla mediática que vive con su familia desde hace meses.

Según Rumore, el expresentador ha reflexionado y tiene previsto arreglar las cosas después del enfrentamiento que tuvo su padre, el periodista Andrés Caparrós, con un reportero de Sálvame. "Alonso sabe que ha puesto a la familia al límite y ahora da marcha atrás para intentar calmar las cosas", apunta la publicación.

Tras reunirse con su hermana Rosa y su madre hace unos días, el colaborador de Telecinco ha decidido que ha llegado el momento de firmar la paz con sus seres queridos.

Aunque tan solo el tiempo dirá si la familia normalizará su relación, lo cierto es que Alonso no lo tiene nada fácil, ya que son varias las ocasiones en las que ha lanzado dardos envenenados a su familia.

ATAQUE DE IRA

La disputa más reciente tuvo lugar hace unos días durante el polígrafo que protagonizó en Sábado Deluxe. "El hecho de que ninguno de mis hermanos me hable me hace pensar que mi madre les ha manipulado, aunque sin mala intención", decía sobre su progenitora. También tuvo duras palabras para su padre: "Odio a mi padre. Por dentro siento un cabreo y un enfado increíble. Me di cuenta de esto cuando dejé de drogarme”, destacó.