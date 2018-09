Álvaro Zancajo demandó a TVE por "contrato fraudulento de alta dirección"

Rosa María Mateo compareció este pasado miércoles 25 de septiembre en la Comisión Mixta de la Corporación de RTVE, donde la administradora única provisional de RTVE dio cuenta de los cambios producidos desde su llegada y negó las acusaciones de la oposición de realizar “una purga” en la pública.

Enrique Alejo, exdirector general Corporativo de RTVE, José Antonio Álvarez Gundín, exdirector de Informativos de TVE y Alfonso Nasarre, exdirector de RNE, fueron algunos de los ceses más sonados, sin embargo, Mateo afirmó que había mantenido al 80% de los directivos de la anterior etapa, incluído al director de TVE, Eladio Jarreno, al que considera “buen profesional”: “De la mano del señor Jareño la audiencia ha subido seis decimas", aseguró.

Además, Mateo informó que algunos trabajadores como Julio Somoano, ex director de informativos, se mantienen en la pública tras haber ganado una demanda a TVE antes de su nombramiento. Tal es el caso de Álvaro Zancajo, ex presentador de ‘Antena 3 Noticias’ y ex director del Canal 24 horas, que demandó a TVE por un “contrato fraudulento de alta dirección” firmado en la anterior etapa.

A pesar de continuar como trabajador, Zancajo fue sustituido por Cristina Ónega, aunque Mateo explicó que se ha suprimido el puesto de director del 24 horas como “cargo de alta dirección”, considerando que lo más coherente es que dependa de la dirección de los servicios informativos.