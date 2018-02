Amaia y Alfred ya tienen rivales en Eurovisión

Tras el triunfo de Salvador Sobral en la última edición del Festival de Eurovisión , el certamen busca al nuevo rey (o reina) de la música europea, que bien podría ser la pareja española formada por Amaia y Alfred, representantes TVE y elegidos en una gala especial de 'Operación Triunfo'. Pero no lo tendrán fácil: un total de 43 países competirán en el concurso musical por excelencia de Europa, que se celebrará el 12 de mayo en el Altice Arena de Lisboa. Y más de la mitad ya han sido elegidos

1. España - Alfred y Amaia: 'Tu canción'



Amaia Romero y Alfred García fueron los elegidos por la audiencia de ‘Operación Triunfo 2017’ entre los seis últimos concursantes. En Eurovisión 2018, cantarán 'Tú canción', canción compuesto por Raúl Gómez, ganador de la segunda edición de ‘El número 1’. Los 'triunfitos' argumentan que la composición es “un retrato robot perfecto de nuestra historia”.

‘Almaia’, como se denomina a la inseparable pareja de ‘OT 2018’ que ha cautivado a buena parte de los españoles, ya calienta motores en redes sociales, ofreciendo a sus fans actuaciones de lo más variopintas. La ganadora de ‘OT’, por ejemplo, en un directo de Instagram interpretó 'Tuyo', la canción introductoria de la serie ‘Narcos’.

La productora Gestmusic (‘Operación Triunfo’, ‘¡Mira quién baila’, ‘¡Ahora Caigo!’...) será la encargada de la puesta en escena de los 'triunfitos'.. Además, no es su primera experiencia en Eurovisión. También se encargó de la puesta en escena de la canción “Amanecer”, de Edurne.



2. Francia - Madame Monsieur: 'Mercy'



En Lisboa cantarán 'Mercy', una composición que cuenta la historia de un bebé nigeriano, bautizado como 'Mercy' ('Misericordia', en francés), que nació en marzo del 2017 a bordo del barco humanitario 'Aquarius', en pleno viaje migratorio para cruzar el Mediterráneo.

La ONG SOS Mediterranée cree que la interpretación de esta canción dará más visibilidad a la crisis migratoria, pues “puede mostrar la crisis a países con la mente más cerrada, que están menos expuestos a la migración”.

3. Italia - Ermal Meta y Fabrizio Moro: 'Non mi avete fatto niente'



Italia escogió a Ermal Meta y Fabrizio Moro en el Festival de San Remo 2018. Interpretarán 'Non mi avete fatto niente' ('No me hiciste nada'). Su canción es una crítica a las guerras y a los atentados terroristas que han sufrido diversas ciudades europeas. Precisamente menciona a Barcelona, Niza, París y Londres.

4. Reino Unido - SuRie: 'Storm'



SuRie salió vencedora de la final de ‘You Decide 2018’, celebrada el 7 de febrero. Fue corista de Loïc Nottet y Blanche, que representaron a Bélgica en los festivales de Eurovisión del 2015 y 2017, respectivamente, y ya siendo niña demostro su calidad: además de cantar ante el Príncipe Charles, ha actuado en el Royal Albert Hall de Londres y la Basílica de San Marcos de Venecia. En la gran final de esta nueva entrega del certamen, SuRie interpretará 'Storm'.

5. Albania - Eugent Bushpepa: 'Mall'



Albania escogió a Eugent Bushpepa en el ‘Festivali i Këngës’ con su canción 'Mall' ('Anhelo'), composición interpretada completamente en albanés.



6. Austria - Cesár Sampson: 'Nobody but you'



Cesár Sampson, representante de Austria en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Cesár Sampson fue elegido por la televisión estatal ÖRF. Su canción, 'Nobody buy you', fue compuesta por Sebastian Arman y Boris Milanov. Sampson fue bailarín y corista de los representantes búlgaros Poli Genova y Kristian Kostov en los festivales de Eurovisión del 2016 y 2017, respectivamente.

7. Azerbaiyán - Aisel





Aisel, representante de Azerbaiyán en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Aisel será la representante de Azerbaiyán en el Festival de Eurovisión 2018. Fue escogida de forma interna y todavía no se conoce qué canción interpretará. Ha estudiado en el conservatorio estatal y ha actuado en festivales en Suiza, Rumanía y Azerbaiyán.

8. Bélgica - Laura Groeseneken



Laura Groeseneken, representante de Bélgica en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

La compositora Laura Groeseneken fue seleccionada por la televisión flamenca VRT. Fue la primera representante anunciada de Eurovisión 2018.

9. Bielorrusia - Alekseev: 'Forever'



Bielorrusia escogió a Alekseev como representante para Eurovisión 2018, donde interpretará la compsición 'Forever'.

10. Chipre - Eleni Foureira: 'Fuego'





Eleni Foureira, representante de Chipre en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Chipre escogió a la artista griega Eleni Foureira, que interpretará el tema con título español 'Fuego' en Eurovisión 2018. Se presentó a varias ediciones de la televisión estatal de Grecia, pero no consiguió clasificarse en ninguna de las ocasiones.

11 Croacia - Franka Batelic: 'Crazy'





Franka Batelic, representante de Croacia en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Franka Batelic será la representante croata, e interpretará la canción 'Crazy'. Ganó un 'talent show 'musical en Croacia en el 2007 y participó en Eurovisión en el 2009 y 2010.

12. Finlandia - Saara Aalto





Saara Aalto, representante de Finlandia de Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Saara Aalto fue seleccionada por la televisión estatal finlandesa Yle. La audiencia y un jurado internacional del festival ‘UMK’ escogerán la canción que interpretará en el concurso europeo. Fue finalista de ‘The Voice’ en Finlandia y ‘X Factor’ en Reino Unido.

13. Grecia - Gianna Terzi: 'Oneiro mou'





Gianna Terzi representará Grecia en el Festival de Eurovisión del 2018 con la canción 'Oneiro mou' (“Mi sueño”), tras ser elegida por selección interna, tal y como ha confirmado la cadena estatal griega ERT.

14. Irlanda - Ryan O'Shaughnessy: 'Together'



Ryan O'Shaughnessy, representante de Irlanda en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Ryan O’Shaughnessy será el representante de Irlanda y cantará 'Together' en Eurovisión. Es conocido en Irlanda por ser el protagonista de ‘Fair City’, una teleserie que emite desde 1989 la televisión pública RTÉ. Ha participado en ‘The Voice’, ‘Britain’s Got Talent’ y ‘The Hit’.

15. Israel - Netta Barzilai





Netta Barzilai, representante de Israel en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Israel estará representada en Lisboa por Netta Barzilai, ganadora del 'talent show' ‘The Next Star 2018’. Todavía no se conoce qué canción interpretará en la semifinal del certamen europeo.

16. Macedonia: Eye Cue - 'Lost and found'

Eye Cue, dúo representante de Macedona en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

El dueto Eye Cue fue elegido como representante de Macedonia, tras interpretar 'Lost and found'. El dúo, compuesto por Bojan Trajkovski y Marija Ivanovska, se creó en el 2008.

17. República Checa: Mikolas Josef: 'Lie to me'



Mikolas Josef fue seleccionado en ‘Eurovision Song Czequia 2018’, entre seis artistas finalistas. Josef compone, canta y toca varios instrumentos. Además, ha dirigido varios videoclips.

18. Suiza: Zibbz: 'Stones'



Zibbz serán los representantes de Suiza, escogidos en el ‘Die Große Entscheidungsshow 2018’. Interpretarán la canción 'Stones', que denuncia el acoso a través de internet.

19. Australia - Jessica Mauboy





Jessica Mauboy, representante de Australia en Eurovisión 2018 / EL PERIÓDICO

Australia, país nuevamente invitado en el Festival de Eurovisión, ha seleccionado a Jessica Mauboy para actuar en el certamen. Todavía se desconoce qué canción interpretará. Mauboy participó en 'Australian Idol', en el 2006 y, desde entonces, ha vendidomás de 3,4 millones de discos en todo el mundo.

20. Dinamarca - Rasmussen: 'Higher Ground'



Rasmussen fue el elegido para representar a Dinamarca en el 'Dansk Melodi Grand Prix 2018', entre 10 intérpretes. Es un cantante y actor danés que ha participado en numerosos musicales, algunos de ellos de temática vikinga.

21. Georgia - Iriao





Iriao, grupo representante de Georgia en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

La televisión georgiana GPB escogió al grupo Iriao como representante de Georgia en el festival europeo. La banda está formada por siete miembros, aunque en Eurovisión 2018 sólo se permiten grupos de hasta seis personas. Todavía no se conoce qué composición cantarán.

22. Holanda - Waylon





Waylon, dueto representante de Holanda en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

El dueto Waylon ha sido elegido como representante de Holanda en Eurovisión 2018.

23. Rusia - Yulia Samoylova





Yulia Samoylova, representante de Rusia para Eurovisión 2018 / AP

La cadena Channel One de Rusia ha seleccionado a Yulia Samoylova como su representante en el certamen, una elección con claro carácter reivindicativo: Samoylova fue vetada por Ucrania en la úlima edición de Eurovisión por problemas políticos con Rusia, un incidente que a punto estuvo de convertirse en un grave conflicto político. Todavía no se conoce la canción que interpretará.

24. Malta - Christabelle: 'Taboo'



Christabelle ganó el 'Malta Eurovision Song Contest 2018'. Representará a Malta cantando 'Taboo' en el festival.

25. Montenegro - Vanja Radovanović: 'Inje'



Vanja Radovanovi, representante de Montenegro en Eurovisión 2018 / YOUTUBE

Vanja Radovanović ganó a sus 29 rivales en el certamen estatal ‘Montevizija 2018’ con la canción 'Inje',con la que representará a Montenegro en Lisboa.