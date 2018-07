Amaia arrasa con su versión del 'anti-himno' del Mundial

Amaia Romero, también conocida como 'Amaia de España', se ganó el cariño de los espectadores de 'OT 2017' con sus particulares versiones musicales. Y fuera de la Academia, continúa haciéndolo. La última de ellas la hemos podido ver en sus stories de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que interpreta un tema llamado 'El himno titular', del grupo Carolina Durante.

Se trata de una canción considerada como una especie de anti-himno del Mundial de Rusia, que este fin de semana llega a su final con el enfrentamiento entre Croacia y Francia. Aprovechando las últimas horas de la competición deportiva, Amaia se ha lanzado a cantar el estribillo del tema: "El maldito lolololo, no soporto las canciones del Mundial. Si Manolo pierde el bombo, disgusto. Disgusto nacional. No me creo que Odriozola no sea titular".

La letra también contiene referencias al despido de Julen Lopetegui; sustituido por Fernando Hierro a tan solo unas horas del debut de la selección española en Rusia, así como a Luis Rubiales, a Cristiano Ronaldo o al cabezazo de Zidane a Materazzi en el Mundial de Alemania 2006.

Con un vídeo de apenas 15 segundos, Amaia ha vuelto a causar sensación entre sus seguidores con su inconfundible forma de cantar y su dominio de la guitarra acústica. Después de que la joven artista publicara su versión, las visitas del vídeo del tema original se han disparado en Youtube y acumula más de 50.000 visitas. "Gracias, Amaia", es uno de los comentarios recurrentes que pueden leerse.

Tras arrasar el pasado mes de junio en el Primavera Sound, Amaia tiene una cita el próximo 29 de junio en el Teatro Real de Madrid, un concierto diurno enmarcado en el Universal Music Festival. La expectación fue tanta que, en cuanto las entradas salieron a la venta, la página web se colapsó.