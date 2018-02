Amaia: "¡Joé, qué mierda de respuestas te estoy dando, Buenafuente!"

Lo dijo en un vídeo que le grabó su compañero Roi, junto con Noemí Galera: "¡Hola, me encantaría ir a 'Late motiv', aunque sé que no doy el perfil y sería un poco aburrido, pero por favor!", rogaba con su habitual candor, mientras reconocía que le daba "vergüenza" y que quedaría como "una pringada".

Pero los deseos de su majestad (no en vano en Amaia II de España y I de Navarra) son órdenes, y Andreu Buenafuente le decía en un tuit del programa: "Ellas lo quieren mucho y nosotros lo queremos más". Y de este modo, la ganadora de 'OT' 2017 y Noemí Galera, directora de la Academia, se sentaban este miércoles en el sofá del programa de #0 para hablar del concurso. Y desvelar que el rey Felipe I demuestra ser un afinado cazatalentos.

MIEDO AL RIDÍCULO

"Me da mucho miedo hacer el ridículo", le confesó a la primera una "nerviosísima" Amaia. "Mira a quíén se lo dices, que yo vivo de eso", le respondió el 'showman', que alabó su naturalidad. "Eres la antítesis del postureo", le dijo. "Sí, si, soy, soy... Yo creo que les doy pena", resumió la joven.

Y cuando Buenafuente le preguntó por cómo lleva todo lo que le está ocurriendo, la navarra pronunció una frase muy bien hilvanada: "Ha venido tan de golpe que siento como si lo estuviera viviendo otra persona". Y luego añadió, espontánea: "Estas palabras son de Berto Romero". La sinceridad por delante. Amaia en estado puro.

EL REY CAZATALENTOS

Entonces Buenafuente les puso unas imágenes de cuando era más pequeña, en las que el rey Felipe I y la reina Letizia la saludaban tras verla tocar el piano, y él le decía: "Tienes futuro", a lo que el 'showman' soltó: "Igual el Rey puede ser jurado de 'OT'".O sea, que no solo Mónica Naranjo había predecido su futuro, también Felipe I.

Tras varios "no sé", y sus típicos balbuceos, la chica tan exigente consigo misma como siempre, se hizo una autocrítica: "'¡Joer qué mierda de respuestas te estoy dando, Buenafuente! No estoy diciendo nada". Pero, al hablar del "chapapote rosa", el que sean un foco de atención para la prensa del corazón, ya se soltó: "Ahora recién salida es normal, pero luego ya tendré una vida privada". "Y algunas cosas me hacen gracia. Me siento importante", dijo con ingenuidad.

Llegó el final y Buenafuente la despidió: "Jo, ¿ya se ha acabado? ¿Podré venir otro día? ¡Es que quería estar con Berto!", confesó la chica. "Ahora estás conmigo, cuando hayas triunfado más ya estarás con Berto", bromeó Buenafuente. Amaia sin filtros. Amaia en estado puro.