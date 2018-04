Amaia muestra su vena flamenca en Pamplona

La calidad vocal, así como la buena base musical de la 'triunfito' Amaia, han vuelto a quedar patentes este fin de semana en una improvisada actuación en la que interpretó 'Zorongo Gitano', canción con letra de Federico García Lorca.

El vídeo de esta insólita interpretación, que la joven representante de TVE ha colgado en su cuenta de Instagram, se realizó este fin de semana la durante un recital en el Teatro de Ansoáin, cerca de su Pamplona natal (Navarra). En este teatro, el Estudio de Flamenco Sara Gallardo, escuela en la que estudió la joven artista, representaba el espectáculo 'Aire, fuego y tierra'.

Amaia, que junto a su inseparable Albert se ha tomado unos días de descanso antes de partir (el próximo 3 de mayo) hacia Lisboa para empezar los ensayos del Festival de Eurovisión, asistió a la actuación de su antigua academia de canto. Y, claro está, a sus excompañeros de la escuela les faltó tiempo para anunciar su presencia, a la que presentaron como "una compañera que no había podido actuar en el festival de baile".

La salva de aplausos y vítores del público asistente prácticamente llevaron en volandas hasta el escenario a Amaia que, improvisó, con bastante desenvoltura con los aires flamencos -pese al deficiente sonido del vídeo- la canción 'Zorongo Gitano'.

"Ayer [el domingo, 29 de abril] fui a ver el espectáculo que hacían mis compañeras de flamenco y no me pude emocionar más", explicó Amaia en su cuenta de Instagram, en las que rememoró los años en los que estudió flamenco y agradeció todo lo que aprendió allí. "Llevamos juntas desde los 8 años y son imprescindibles en mi vida. También gracias a nuestra profesora Sandra Gallardo porque es una de las mujeres más increíbles que he conocido y a los músicos que salen detrás que me parecieron una pasada".