Amal Clooney presume de mellizos

Un año y medio después del nacimiento de los mellizos Alexander y Ella, su madre, Amal Clooney ha mostrado a sus hijos, algo muy poco habitual en esta pareja, muy celosa de la intimidad de los pequeños.

Se trata de la primera vez que han permitido que fotografien a los niños, que nacieron el 6 de junio del 2017. El matrimonio siempre ha preferido mantenerlos alejados del foco mediático. De hecho, quienes han intentado obtener unas imágenes de los bebés se han encontrado con una demanda de sus influyentes padres.

Sin embargo, este viernes, ya sea por despiste o de forma premeditada, la abogada de derechos humanos se ha paseado con los niños en sus brazos por las calles de Nueva York, lo que ha permitido retratar a los mellizos sin ningún problema.

Ver esta publicación en Instagram in NYC #georgeclooney www.hollywoodlifenews.com #celebritystyle #celebritynews #fashionbombdaily # # #spletni #hollywoodstar # # #fitmom #celebs #plasticsurgery # # # # # # #captionthis #atfcelebs #shopping # #magazine #dailynews #pressplay #cute #couple Una publicación compartida de Celebrity News (@hollywoodlifed) el 6 Dic, 2018 a las 11:16 PST

IGUALITOS A SU PADRE

Los hermanos han salido de casa con vaqueros y bien abrigados con unos ositos de peluche. Según se aprecia en las fotografías, Alexander, rubio y con los ojos rasgados, es la viva imagen de su atractivo padre, mientras que Ella, con gorro y bufanda, tiene rasgos de su progenitor, pero también recuerda a su madre.

Poco después de su nacimientoVoici, una revista francesa publicó en su portada imágenes de la pareja con los mellizos a lo que estos reaccionaron con una demanda como explicó el actor a People: "Durante la semana pasada los fotógrafos de la revista Voici escalaron nuestra valla, subieron nuestro árbol e ilegalmente tomaron fotos de nuestros niños dentro de nuestra casa. Que no se equivoquen los fotógrafos, vamos a adoptar medidas legales, porque la seguridad de nuestros hijos así lo exige".

El protagonista de Gravity se siente enormemente afortunado en su rol de padre. "Esto es una aventura totalmente nueva para mí, pero lo he vivido con todos mis amigos, así que realmente no es tanto una sorpresa. La paternidad me ha hecho mucho más viejo. No te cambia radicalmente, pero estoy ilusionado por ver cómo van a ser estas dos personas en la vida. Estoy muy orgulloso de ser padre. Me siento honrado de ser parte de ello", declaró recientemente a People.

Ver esta publicación en Instagram The Clooneys. #JMendel #Amalclooney #Georgeclooney Una publicación compartida de J. Mendel (@j_mendel) el 6 Dic, 2018 a las 2:38 PST