Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncia boda

Ana Boyer y Fernando Verdasco se van a casar y han elegido la portada de la revista '¡Hola!' para contárselo al mundo. "Estábamos de viaje en la playa, y una mañana, Fernando me lo pidió dándome un anillo", explica la hija de Isabel Presley y el fallecido exministro Miguel Boyer, que ya luce la pieza en las fotos que acompañan la exclusiva.

"Llevaba tiempo queriendo pedírselo. Ese día me desperté y sentí que era el momento. Ahora estoy muy feliz de haber dado el paso y toca pensar cómo queremos hacerlo" cuenta por su parte el tenista madrileño, de 33 años. "Todavía no sabemos cómo va a ser la boda. Estamos mirando varias opciones, pero aún no lo tenemos claro. Lo que sí pensamos es que nos gustaría que fuera íntima", anuncia Ana. Las familias están encantadas con el anuncio.

UN ROMANCE DE CUATRO AÑOS

La pareja se conoció en el verano de 2013 en las playas de Ibiza. Ana, junto a su hermana Tamara y su madre, viajaba a la isla tras pasar unos de los meses más difíciles de su vida, cuando su padre Miguel Boyer convalecía del derrame que sufrió en febrero del año anterior.

La primera vez que se vieron fue durante un concierto de su hermano Enrique Iglesias, sin embargo su relación no se hizo mediática hasta ese verano con la publicación de unas fotos de ambos disfrutando de las playas Ibicencas. Ana acompaña a Verdasco en sus desplazamientos por el mundo, siguiendo el calendario de sus competiciones.