Ana Guerra: "Se me hace cuesta arriba ver a otra gente en la Academia"

La vida de Ana Guerra ha dado un vuelco en tan solo un año. La quinta finalista de ‘OT 2017’ se ha convertido en una de las famosas de más repercusión y ahora es imagen de la nueva campaña de Ausonia y la AECC para la prevención y la investigación del cáncer de mama. Hablamos con la cantante sobre la enfermedad, su debut discográfico tras los hits del verano, la nueva generación de ‘triunfitos’ que entró hace unas semanas en la Academia y sobre su preferencia por mantener su vida privada al margen de los medios.

¿Qué es lo que cuenta esta nueva campaña de Ausonia?

Es una campaña que lleva ya más de 11 años y estoy súper contenta porque es la primera vez que colaboró con ellos. Ha destinado más de un millón y medio de euros a investigación gracias a la compra de los productos de Ausonia. Es un montón de dinero. Es muy bonito porque el otro día me contaron que el avance que ha hallado el Doctor Joaquín Arribas, consiguiendo que el sistema inmune reconozca y ataque a las células cancerígenas en uno de los tipos de cáncer de mama con mayor indice de mortalidad.

Ahora mismo, Ausonia destina los fondos recaudados en esta campaña en el proyecto de la doctora Salazar, que ahora mismo está investigando la forma de matar directamente las células madres del cáncer para que no vuelva a reproducirse más. Es decir, matarlo de raíz. Tiene que ser muy duro cuando una mujer lucha contra un cáncer de mama. Es que no me lo puedo ni imaginar, pero más terrible debe ser cuando crees que te hayas curado y que vuelva aparecer. Tiene que ser, incluso, peor que haberlo pasado por primera vez.

¿Has tenido algún caso cercano que haya sufrido esta enfermedad?

Es una enfermedad que es una putada. Creo que sería raro que alguien no tuviera un caso de cáncer que lo haya vivido de alguna manera. Sí que es verdad que mi abuela tuvo cáncer, enfermedad de la que murió cuando era muy pequeña, una amiga de mi padre también lo padeció.

Es una palabra que suena tanto. Hay que acabar con esto porque está acabando con muchas vidas. Recientemente, la madre de Agoney también falleció. Se lleva a personas jóvenes, a niños… Esta enfermedad no entiende de sexo y edad.

A nivel psicológico también debe ser muy duro.

Evidentemente, además de seguir todos los tratamientos médicos, la alimentación y la mente son dos factores clave en esta enfermedad. Tienes que estar súper arropado con la gente que te quiere, ser muy fuerte, positivo y con la filosofía de que todo va a salir muy bien. Decirlo es fácil, pero vivirlo es diferente.

¿Estás contenta con el desarrollo de tu vida después de tu salida de la Academia de ‘OT 2017’?

Pues imagínate. Poder dedicarme a lo que me gusta y levantarte con la ilusión de hacer música, estar a punto de lanzar tu primer disco o de subirte a un escenario me da la vida.

¿Te imaginabas que esto se podía hacer realidad?

No. La realidad ha superado cualquier expectativa que yo me podía haber hecho. Soy una persona con muchos sueños y muchas metas, y me las pongo muy altas para intentar alcanzarlas, pero esto hubiera sido impensable. Hubiera sido irreal llegar a pensar esto. Nunca me había puesto un objetivo así.

‘Ni la hora’ ha sido un completo éxito. ¿Hay fecha para el lanzamiento de tu primer álbum?

Espero que salga antes de que acabe el año, pero esto no es una ciencia exacta. Hay mucha gente trabajando en él.

¿Y nos puedes adelantar algo de qué canciones nos encontraremos en él?

Lo que te puedo decir es que tengo un bolero, que es algo que quería hacer, y que voy a tener un segundo single con videoclip.

¿En solitario o contarás con alguna colaboración como en el caso de ‘Ni la hora’?

Eso lo vamos a dejar en suspenso (Risas). Pero estoy súper contenta con todo el trabajo que estamos haciendo y espero que a la gente le guste porque mucho esfuerzo y mucha ilusión.

¿Has participado en el proceso creativo del disco?

Sí. ‘El remedio’, ‘Ni la hora’ y ‘Lo malo’, temas en los que no he participado, estarán en el disco, pero en todo el resto de temas estoy yo de alguna manera. He estado sentada en todas esas sesiones de composiciones. Desde que hemos partido de cero hasta que la hemos sacado. Lo que pasa es que he tenido grandes compositores y productores a mi lado que me han ayudado mucho.

¿Qué sentimiento tienes ahora respecto a tu paso por la Academia? ¿Recuerdos, nostalgia…?

Sinceramente, he de decirte que el Canal 24 horas no lo veo.

Pero sigues ‘OT 2018’, ¿no?

Lo sigo. Veo las galas y me entero de algunas cosas, más luego las cosas que te etiquetan en las redes sociales. Evidentemente, les deseo lo mejor y aquí estará cuando salgan para apoyarles en todo lo que pueda hacer por ellos, pero se me hace un poco cuesta arriba ver a otra gente ahí.

Después de actuar en la gala 0, quise no verla porque tenía trabajo al día siguiente. Quería poner la televisión del hotel, pero no encontraba el mando. Cuando la encendí, por casualidad, estaban los chicos de ‘OT 2018’ entrando en la Academia y me dio un bajón porque me entró nostalgia. No fue porque no quisiera que ellos estuvieran allí. Simplemente es un sentimiento que tengo de “me encantaría volver a pisar ese lugar de nuevo y volver a vivir esa experiencia de cero”.

Si te ofrecieran volver a vivir esa experiencia, pero sin tus compañeros, ¿lo harías?

No. Lo haría tal cuál la viví. Tendría que ser exactamente con los mismos. Son buenísimas personas y están haciendo un grupo genial, pero nosotros creamos una familia y un núcleo tan cerrado que no cabe nada ahí.

Sin despreciar a los nuevos concursantes, hay mucha gente que os echa mucho de menos a la generación ‘OT 2017’.

Una cosa que noté cuando salimos de la Academia es todo el cariño que nos había cogido la gente. De alguna manera, las personas que nos han seguido han visto el formato como el de los primeros que entramos. Por eso apoyo muchísimos los mensajes de ‘OT no es odio’ y de que les quieran mucho a esta gente. Que todo el mundo le dé la oportunidad de cantar, expresarse, de ver que son personas maravillosas.

¿Quién es tu favorito?

Tengo favoritos, pero me lo guardo para mí.

¿Es un claro ganador o gente que destaque?

Sí, pero si veo que destaque alguien, la película puede cambiar. Conmigo cambió.

Al final, todo lo que viene de fuera pueden distorsionar, ¿no?

Claro. Y no solo es eso. Estás ahí dentro. De repente, te habitúas a la Academia y a su nueva vida, y empiezas a ser tú y a verse el artista que hay detrás y que no había aparecido porque le costaba más tiempo que a otros.

Cuando salisteis de la Academia por Navidad, ¿ya notasteis que ‘OT 2017’ os cambió la vida?

Te puedo hablar por mí. No vi absolutamente nada porque, además, mi familia se encargo de que no lo hiciera. Mi padre me decía que no. Es mi mejor consejero. Además, lo vi innecesario. Iba a volver a la Academia y quería seguir siendo la misma persona, sin saber absolutamente nada del exterior.

¿Cómo llevas que tu vida haya cambiado en el sentido de que eres muy conocida, te hacen fotografía y te preguntan por tu vida privada?

No es plato de buen gusto. Soy cantante, me dedicó a cantar y, en la vida privada, no te pregunto por la tuya y no espero que lo hagas por la mía.

Pero, ¿te sienta mal que lo hagan?

Preferiría que no lo hiciesen, pero, ya está. Sin más.