Ana Guerra: 'Yo estoy enamorada de la vida'

La cantante canaria Ana Guerra ha presentado en Madrid su nuevo videoclip, 'Bajito', en el que luce lencería de Womensecret, una colaboración que coincide con los 25 años de la firma.

En el encuentro con la prensa, la intérprete junto con Aitana de 'Lo malo' habló del mensaje de esta nueva canción. Habla de una relación que empieza. De un amor libre, que te apetezca estar con quien quieras sin que nadie te coarte, que vivimos en el siglo XXI.

También comentó su aspecto en la grabación, sensual, que no sexual. Pero esquivó con elegancia todas las preguntas sobre su actual relación con el actor madrileño Miguel Ángel Muñoz, a pesar de las imágenes en las revistas en las que se le ve cenando juntos. Agradezco el interés y la visibilidad que me dais, pero de mi vida privada no hablo. Yo estoy enamorada de la vida y soy muy feliz con todo lo que me está pasando.

Ana Guerra entró en la pasada edición de 'Operación Triunfo' con novio, Jadel, el también cantante y ganador del concurso musical El Número Uno. De él sí quiso hablar. Jadel y yo hace tiempo que no estamos juntos y estoy muy contenta de que siga cumpliendo sus sueños. Como ya bien dijo él, hemos mantenido un poco las distancias porque una ruptura nunca es fácil, pero él sabe como yo que nos deseamos lo mejor el uno al otro. Guerra tiene también a punto su primer disco con Universal.