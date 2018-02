Ana Rosa defiende la bandera española y regaña a Cintora por un comentario

Durante la tertulia política habitual que Ana Rosa Quintana modera en su magacín matinal de Tele 5, la presentadora hizo este jueves una defensa de la bandera española después de un comentario de Jesús Cintora que a la comunicadora no le gustó.

"Te voy a decir una cosa respecto a la bandera -le comentó-; Los americanos, los franceses están orgullosos de su bandera..." Y prosiguió: "Yo hoy [por el jueves ] voy de amarillo y no quiere decir que sea independentista. Hay mucha gente que me está diciendo que hoy voy de Puigdemont". Y aprovechó para aclarar que hay gente que antes no habría colgado la bandera, pero ahora, a raíz del contexto, sí lo ha hecho. "Es la bandera de nuestro país", añadió.

Por su parte, Cintora justificó su comentario diciendo que se refería a "los de la bandera en la fachada y la pulsera que luego se llevaban dinero de todos". "Me llamaron mucho la atención -añadió-. Y con respeto a los que ponen la bandera y son gente decente, que también la hay y es la mayoría, afortunadamente".