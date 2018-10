Ana Rosa Quintana desvela en directo que ha padecido cáncer de mama

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a los espectadores de su programa en el Día contra el cáncer de mama al desvelar que ella también ha sufrido dicha enfermedad. La presentadora ha aprovechado la ocasión para confesar que fue diagnosticada en julio de 2010, hace ya ocho años.

Creo que es importante que yo lo cuente porque ya ha pasado, ha comenzado relatando la presentadora. La conductora no tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo dado que ocurrió justo cuando empezaba mis vacaciones. Era prácticante nada porque no necesité quimioterapia pero sí radio, ha asegurado.

La periodista también ha explicado por qué no lo hizo público: Yo entonces tenía niños que tenían 6 años y mi madre era muy mayor y no quería que se asustaran. Me prometí que nunca lo diría hasta que mi madre no estuviera.

Lo que le quiero decir a ustedes es que hay muchos tipos de cánceres, se ha dirigido al público con la voz quebrándose a medida que avanzaba. Yo no me habría enterado nunca de que tenía un tumor porque en el sitio donde estaba no me lo hubiera detectado. Fue en una revisión, ha afirmado.

En su momento fue un disgusto. Yo estaba muy preocupada, pero luego el pronóstico fue el mejor para un tumor de mama y decidí que eso no existía en mi vida. Joaquín (Prats) estaba sentado a mi lado y él no sabía que yo luego me iba a radio. La presentadora ha finalizado mandando un mensaje: Animo a las mujeres a que se hagan revisiones, a que no tengan miedo, que los médicos en España son maravillosos. Y que sigamos con nuestra vida.