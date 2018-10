Ana Rosa Quintana se posiciona: "Voy a colgar la bandera española en el balcón"

'El programa de Ana Rosa' ha montado este miércoles una mesa de debate sobre el Día de la Hispanidad, que se celebrará como todos los años el 12 de octubre. La propia presentadora ha querido intervenir y dar su opinión sobre el significado de la bandera española. A su juicio, llevar esos colores se asociaba durante su generación con "ser facha" y "ultraderechista", algo que considera que está cambiando.

"Ahora, las nuevas generaciones, como en todos los países, están dando valor a la bandera como seña identidad y sin complejos", ha comentado Ana Rosa Quintana. Una visión distinta tiene Esther Palomera, que ha replicado al argumento de la presentadora. "Eso lo habíamos conseguido, exhibir la bandera asociada a los éxitos deportivos, pero ahora hay quien se ha vuelto a apropiar de ella", ha señalado la periodista en referencia a la derecha española.

Ana Rosa ha asegurado que antes "no hubiera sacado una bandera en mi vida, porque te señalaba como reaccionario y facha". "¿Y ahora sí? Yo no, porque me lo dice la derecha", ha aseverado Palomera, a lo que la presentadora ha respondido sin pensárselo dos veces: "Pues mira, la voy a colgar. Pero no porque me lo diga el PP, me da igual lo que digan, pero creo que está bien reivindicar".

Ana Rosa Quintana ha puesto como ejemplo "el respeto" que tienen los habitantes de otros países hacia sus banderas. "Siempre que no sea una utilización partidista y excluyente de la bandera, de acuerdo", ha finalizado Palomera, manteniéndose firme en su postura.