Anabel Pantoja anuncia su marcha de 'Sálvame' tras las llamadas de su tía

Anabel Pantoja vuelve a estar en el centro de la polémica. La colaboradora, acostumbrada a nadar entre dos aguas, ha sido la principal damnificada de las llamadas de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’, por lo que, según afirmó Kiko Hernández, ha decidido abandonar el programa de la tarde de manera definitiva.

Todo comenzaba con la segunda llamada de la Tonadillera al programa, atendida en esta ocasión por Kiko Hernández y Nuria Marín. Previamente, el colaborador y presentador ocasional habría escuchado una conversación de Anabel con su “tita” en un tono no muy calmado.

Por otro lado, el mismo Hernández aseguró que Anabel había discutido con su primo, Kiko Rivera, que sentenció con un mensaje: "Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida. Firmado, Kiko Rivera".

Ayer por la tarde, Anabel entró por teléfono al programa desmintiendo esa información, y alegó que si había ocurrido algo se trataba de un “asunto privado” entre los dos primos. Poco más tarde, y como posible consecuencia de ese mensaje, el programa anunciaba que Anabel Pantoja había anunciado que dejaba su silla: "La cúpula no está de acuerdo con esta decisión y están intentando que no cumpla con su palabra", afirmó Hernández.