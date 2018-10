'Anatomía de Grey' vuelve con Ted Mosby como pretendiente

Meredith Grey (Ellen Pompeo), la protagonista de 'Anatomía de Grey', no ha encontrado la estabilidad amorosa desde la drástica desaparición de la serie del 'doctor macizo' (Patrick Dempsey). Pero puede que haya llegado el momento de que vuelva a sentir mariposas en el estómago en la 15ª temporada de la ficción médica, que Fox Life estrena en versión doblada este martes 16 de octubre (22.10).

El candidato a conquistar su corazón no es otro que Josh Radnor, el actor que diera vida al protagonista de 'Cómo conocí a vuestra madre', el enamoradizo Ted Mosby. Aunque el personaje no aparecerá en pantalla hasta dentro de unas semanas (y todavía no se sabe si lo hará solo de manera puntual o tendrá más vida en la serie), será uno de los hombres con los que la protagonista tendrá una cita a ciegas.

LA TEMPORADA DEL AMOR



Porque precisamente la vida sentimental de Meredith será uno de los temas estrellas en esta 15ª temporada, que los creadores de la serie han descrito como "la del amor".

En esta ocasión, Sarah Drew ('Mad Men', 'Glee') y Jessica Capshaw ('Bones', 'The Practice') no aparecerán en la nueva entrega. La que sí que volverá será Kim Raver ('24', 'Mujeres en Manhattan'), en su papel como la cirujana Teddy Altman.