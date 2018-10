Andrew Lincoln: ''The walking dead' vivirá y seguirá siendo genial'

Al personaje de Rick Grimes solo le quedan dos capítulos en 'The Walking Dead' y, aunque la serie pierda a su protagonista, el actor que lo interpreta, Andrew Lincoln, ha asegurado que la ficción seguirá en marcha y cosechando éxito incluso después de su marcha. Su último episodio en pantalla se emitirá el 4 de noviembre en EEUU, pero el artista confía en que sus compañeros de reparto mantengan viva la serie.

"Hay algo bonito en el ADN original de la serie, se trata de un cambio", apuntó Lincoln en una entrevista a la revista especializada 'Entertainment Weekly'. "La serie vivirá y seguirá siendo genial. Sabíamos que estaba sucediendo cuando Lennie James se fue al 'spin-off' 'Fear the walking dead' y fue brillante ".

Si bien Lincoln y su personaje no serán testigos, el actor confesó conocer algunos detalles sobre lo que está por venir, diciendo que pudo "probar solo un poco de ello".

"Lo que no quiero hacer es quedarme demasiado tiempo cuando creo que la serie realmente se beneficiará de que otras personas tomen las riendas y forjen un nuevo camino", reveló Lincoln. "Y eso es lo que creo que está pasando ahora. Es hermoso ver a mis queridos amigos, que son actores increíbles, que hacen cosas extraordinarias y la convierten en una nueva serie. Eso es enormemente gratificante", añadió.

