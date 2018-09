Anna Simón regaña a Miki Nadal por una broma: "No me hace gracia"

La salida de tono del secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido tema de debate en ‘Zapeando’. El programa de humor de laSexta volvió a hacer un repaso a la actualidad y acabó con un nuevo zasca entre los colaboradores.

“Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Defender una dictadura como ha hecho él si es ser un político oprimido y anacrónico”, aseguraba Almagro en el vídeo que luego comentaron. “A mí me parece fatal que se pierdan las formas de esa manera”, comenzó diciendo Miki Nadal, que añadió: “Imagínate que Zapatero se pone a su altura y le dice: pues siendo secretario de los estados americanos me la agarras con la mano”.

Acto seguido, Miki quiso gastar una broma a su compañera: “Eh, Simón, me la agarras con la mano”, le espetó. “No me hace gracia” respondió rápidamente ella. Luego, Simón se dirigió al presentador: “No le digas “Miki no”, porque te he escuchado diciendo antes: A Simón, a Simón. Ahora ya sé qué decíais”, expresó la colaboradora. “Te has pasado tres pueblos”, dijo ella, a lo que su compañero reconocía: “Me he pasado, perdóname”.