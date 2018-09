Antena 3 presenta 'Presunto culpable': "El misterio de la serie se juega en todos los capítulos"

Antena 3 abre la tercera jornada del FesTVal de Vitoria con la presentación de 'Presunto Culpable' una de sus apuestas de ficción para la próxima temporada. La cadena de Atresmedia confía una vez más en Boomerang ('Mar de plástico', 'El incidente') para la producción de la serie, que contará con un extenso elenco de actores encabezado por Miguel Ángel Muñoz: "Nos han mantenido la intriga como actores. Estoy muy orgulloso de cómo ha quedado la serie".

Susi Sánchez, Elvira Mínguez, Tomás del Estal, Josean Bengoetxea, Teresa Hurtado y Irene Montalá, entre otros, completan el elenco actoral de esta serie que cuenta la historia de Jon Arístegui (Miguel Ángel Muñoz), un investigador que vive en París y que, después de un terrible suceso, se verá obligado a volver al pueblo en el que nació. "El misterio de la serie se juega en todos los capítulos. Espero que la disfrutéis en pantalla como nosotros haciéndola", afirma Alejandra Onieva.

"El entorno es un personaje más. Estos personajes se entienden mejor en el sitio en el que se desarrolla la trama”, asegura Elvira Mínguez sobre esta ficción, que está ambientada en un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco.

Por su parte, Antena 3 asegura que se planteó la serie con la intención de que el “espectador participase de la búsqueda del misterio” que envuelve a la mayoría de las series. “Empezamos con una sola línea maestra, y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda la trama”, explica Sonia Martínez, directora de ficción de Atresmedia, agradeciendo a la productora y al equipo artistico de la serie que se hayan dejado "la piel en representar ese mundo tan especial".

"No nos hemos fijado en las series nórdicas. No es un thriller frío, es una serie en la que las emociones y los sentimientos son vitales, algo que no sucede en este tipo de series escandinavas", añade la directora de ficción de Atresmedia Televisión,

Los exteriores tendrán mucho protagonismo en 'Presunto Culpable'. San Juan de Gaztelugatxe, la Ría de Gernika, el Ayuntamiento, el espigón o el paseo de Mundaka, el Bosque Faro de Matxitxako, calles y puerto de Bermeo, las playas de Laga, Laida y Arribolas, el cementerio de Arteaga, Busturia, el Urdaibai Bird Center, los Laboratorios Azti de Sukarrieta y Derio y algunas calles de Bilbao serán algunas localizaciones de estas escenan, que ocupan un 50% del total, según Josep Cister, director de ficción de Boomerang TV: "Estamos muy orgullosos y satisfechos con la serie. La factura es muy buena".