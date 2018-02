Antonio Banderas será Picasso en abril

Cinco meses después de anunciar que Antonio Banderas encarnará a Pablo Picasso en una ambiciosa serie biográfica de National Geographic Channel (NGC), la cadena de pago ya ha confirmado que el estreno mundial de esta producción (en 172 países y 43 idiomas) será el próximo mes de abril.

La nueva serie, que se engloba dentro de la segunda temporada del proyecto audiovisual 'Genius', de NGC, explora la devoción por el trabajo de Picasso, así como su aportación al arte moderno y su turbulenta vida personal.

Producida por Fox 21 Television Studios, 'Genius: Picasso' consta de 10 episodios protagonizados por Antonio Banderas ('La piel que habito', 'La máscara del Zorro'), pero también destacan los trabajos de Alex Rich ('Glow', 'True Detective'), que interpreta el papel del joven Pablo, y Clémence Poésy ('The Tunnel', 'El arte de la amistad'), en el papel de Françoise Gilot, una pintora francesa autora de libros superventas, cuyo romance durante una década con Picasso dio como fruto dos hijos y fue la única amante lo suficientemente fuerte como para soportar su feroz intensidad y poder después continuar con su vida.

El reparto lo completan Sebastian Roché ('Young Pope', 'The Man in the High Castle') como Emile Gilot, el padre tirano de Francoise; Robert Sheehan ('Fortitude', 'Misfits'), como Carles Casagemas, un estudiante de arte español y poeta, que se convirtió en uno de los mejores amigos de Picasso, muerto prematuramente; Poppy Delevingne ('Kingsman: El círculo de oro', 'Rey Arturo: la leyenda de Excalibur'), como Thérèse Walter, amante y musa de Picasso, que se convertirá en la madre de su primera hija, y Aisling Franciosi ('Juego de Tronos', 'The Fall'), en la piel Fernande Olivier, una artista y modelo francesa a quien Picasso pintó más de 60 retratos.

A este plantel de actores se unen Samantha Colley ('El crisol'), como Dora Maar, fotógrafa y pintora francesa que fue también amante y musa de Picasso; T.R. Knight ('Anatomía de Grey', 'The Catch'), como Max Jacob, uno de los primeros amigos de Picasso en París; Seth Gabel ('Salem', 'Fringe'), como Guillaume Apollinaire, uno de los más importantes poetas del siglo XX y frecuente colaborador de Picasso; y Johnny Flynn ('Lovesick'), que realiza una aparición especial como el actor francés Alain Cuny.

'Genius: Picasso' comenzó su proceso de producción el año pasado, filmándose en muchos de los lugares donde Picasso vivió y trabajo, incluyendo tres días de rodaje en Málaga - donde nacieron Picasso y Banderas —. Allí pudieron rodar en la casa donde nació el pintor, en la iglesia en la que fue bautizado y en la plaza de toros donde encontró una gran parte de su inspiración en sus años de juventud.

La serie aborda la vida de uno de los artistas más influyentes y reconocidos del siglo XX, cuya carrera abarcó más de 80 de sus 91 años hasta su fallecimiento, tiempo en que el creó unas 50.000 obras y vivió matrimonios turbulentos, numerosos romances y alianzas políticas y personales en constante cambio.