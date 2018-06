Antonio Tejado estalla y abandona 'Sálvame'

Antonio Tejado ha tomado la drástica decisión de abandonar 'Sálvame'. Durante los últimos días, el programa ha jugado con la existencia de unas supuestas informaciones comprometidas que, al parecer, afectarían a su imagen pública. Y esta tarde, un testimonio anónimo ha apuntado a que el colaborador habría hecho un show en una sala de Barcelona, lo que le ha sacado de sus casillas.

Al escuchar todo lo que se decía de él en plató, Tejado ha entrado en directo por teléfono para desmentir las informaciones: "Reto a cualquiera de mis compañeros a que visualicen las pruebas y digan qué han visto, porque no existen". "Me retiro, cuelgo la maleta porque esto es insoportable", ha añadido dejado claras sus intenciones.

Tejado ha continuado diciendo que, en cierto modo, entiende que el programa haya puesto el tema sobre la mesa por el morbo: "Puede suscitar interés y puede mejorar un poquito las cosas, pero no es mi problema". Además, ha asegurado que en su móvil tiene pruebas que desmontarían las acusaciones que se han vertido sobre él en el programa: "A esas horas estaba en otro sitio".

"Ayer se jugó a la dualidad y hoy al exhibicionismo. No voy a entrar en este juego. Me voy a defender en los tribunales, se ha puesto a un señor que ha dicho que me he desnudado y he hecho un show, y eso lo han escuchado mis hijos. A mí no me compensa esto", ha zanjado Tejado.