El aplaudido hilo de Twitter sobre los límites del humor

"Hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir", dice el anuncio de Campofrío sobre de qué podemos reírnos.

Los límites del humor vuelven a estar en el centro del debate después de que Dani Mateo se sonara la nariz con la bandera de España, y parece que todo el mundo tiene una opinión al respecto.

El vídeo de la marca, que cuenta con caras visibles como las de Broncano, Enrique San Francisco o Rober Bodega, también señala a los "ofendiditos" que no dejan que el humor negro brote, especialmente por las redes sociales.

A raíz de esto, y de las úlitmas polémicas, un guionista en programas de humor ha lanzado un mensaje muy aplaudido en redes sociales. ¿Se puede hacer todo tipo de humor o solo el que tenga como objetivo al poderoso?

Se habla mucho estos días sobre que el humor debe apuntar de abajo a arriba, del débil al poderoso. Y bueno, sí, es un tipo de humor que a mí me gusta e intento aplicar. Pero no tiene por qué ser así. — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018

Así lo explica Tomàs Fuentes, guionista en el programa de RAC1 La Competencia y de El Mundo Today.

¿A quién apunta la brutal escena de Ace Ventura 2, cuando Jim Carrey sale por el ojete de un rinoceronte mecánico? ¿A quién dispara el 99% de los gags de Agárralo como puedas? ¿Cuál es el trasfondo de Tip y Coll sirviendo un vaso de agua? — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018

En su hilo de Twitter, señala que el objetivo final del humor es hacer reír, aunque de paso haga pensar.

Está muy bien y es necesario que la comedia haga pensar. Pero sobre todo debe hacer reír. ¿Es más justo reírse del poderoso? Sí. ¿Es lo único que vale para hacer reír? No. Se está dando al cómico una tarea educativa que no le pertoca. — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018

Así que, dice, su obsesión es reírse de todo. Y eso implica también reírse de la miseria humana.

Si tiene que venir un cómico a decirte quién es el poderoso y, por tanto, el malo, mal vamos. Hacer chistes de un desgraciado también sirve para quitarte gravedad a su desgracia. — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018

E insiste en que hace humor de lo que le da miedo. "Es mi forma de quitarle hierro a lo terrible". Por tanto, se ríe del cáncer porque le aterra. De la muerte porque es su forma de afrontarla. Del machismo porque no sabe cómo combatirlo.

Me fascina la gente que puede plantar cara a lo jodido desde la seriedad. Yo no sé. Sólo sé ridiculizar TODO para perderle de alguna manera el miedo. No es una justificación, es mi manera de afrontar las cosas. — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018

El poder, entonces, se puede atacar desde el humor. Pero hay otros ámbitos mucho más coherentes, matiza.

¿Se debe atacar al poder? Por supuesto. Pero no solo desde el humor. También desde la política, la protesta, la música, etc. Ahora, también se puede y debe hacer comedia de temas más mundanos. Por lo menos a mí me sirve de terapia. — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018

Así que, volviendo al principio: ¿dónde está el límite?

Cuál es el límite, entonces? El que te haga sentir mal a ti. Dejad que el cómico dispare hacia arriba, abajo o donde le dé la gana. Consume el humor que te haga sentir bien (o mal, que para mí es el mejor), e ignora el resto. — Tomàs Fuentes (@cap0) 19 de diciembre de 2018