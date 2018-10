El aplaudido mensaje de Itziar Castro: 'Me insultan por ser feminista, lesbiana y diferente'

Itziar Castro se ha hecho viral en redes después de tener una charla con los alumnos de la Academia. La profesora de interpretación de OT 2018 está siendo aplaudida por sus duras y sinceras palabras tras plantear a los concursantes la siguiente pregunta: A alguien le han insultado por ser cómo es?.

Mientras que todos levantaron la mano, Carlos Right fue el único que se mantuvo al margen, dando a entender que no había sufrido tal acoso. Nunca te han insultado por nada? Nunca te han hecho sentir mal por pensar diferente a los demás?, se sorprendió la actriz de Vis a vis.

Pero no me han insultado porque tampoco me meto con nadie, se explicó el joven. Sin embargo, Itziar le abrió los ojos: Da igual, yo tampoco me meto con nadie pero me llaman gorda y me insultan: por ser feminista, lesbiana, por ser diferente. Así es la vida, dijo ella.

Aunque en la Academia se hizo el silencio y siguieron escuchando a la profesora, en Twitter multitud de personas (más de 7.000) le han dado a me gusta a dicha publicación, y más de 3.000 la han compartido.