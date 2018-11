Apu se queda en 'Los Simpson'

Apu continuará en 'Los Simpson'. Al Jean, productor y 'showrunner' de la exitosa serie de animación, ha acallado a través de un tuit los rumores que hablaban de la salida del dueño del Badulaque de la ficción de la familia amarilla.

"Adi Shankar no es un productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla en nombre de nuestra serie", ha escrito Jean en su cuenta personal de Twitter.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.