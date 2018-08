Aramís Fuster amenaza con demandar a 'Sálvame' por llamarla "reina de la estafa"

Aramís Fuster vuelve a estar muy cabreada con ‘Sálvame’ y así lo ha hecho saber en sus redes sociales, donde ha amenazado con poner una demanda al programa de Telecinco. ¿El motivo? Un vídeo emitido ayer por la tarde por el que la bruja se ha sentido muy ofendida.

El espacio presentado ayer por Carlota Corredera dio paso a un vídeo con posibles nombres de concursantes de la nueva edición de ‘GH VIP’, entre los que se incluía Aramís Fuster. La máxima autoridad mundial en materia de ocultismo era definida en dicha pieza como “la reina del desmayo, de la estafa y del engaño absoluto. La misma a la que la cojera le dura lo mismo que la credibilidad”.

“Es algo muy grave lo que acaba de pasar”, comenzaba diciendo la bruja en un vídeo subido a su perfil de Twitter. “En tono de broma puedo admitir muchas cosas. Que se rían de mis desmayos, que por desgracia son verdad. Pero que me califiquen como ‘reina de la estafa’ no lo voy a tolerar ni lo voy a consentir”, se quejaba muy enfadada.

Fuster exigió una rectificación antes de que el programa llegara a su fin, o por el contrario “cojo el bolso y me voy a la comisaría a poner una demanda, y ésta seguro que la gano”. “Esta demanda la gano, eh. Así que a mí no me vengan con hostias, que yo jamás en la vida he estafado a nadie. Cuidado con lo que se dice sobre mi persona”, advirtió la polémica bruja.