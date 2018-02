Arantxa: "Yo estaba ciega y no lo veía"

La guerra entre Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, en pleno proceso de divorcio, vuelve de nuevo a las revistas del corazón en una nueva entrega que, en el caso de ¡Hola! cuenta con las declaraciones de ambos. "El tiempo ha demostrado que me equivoqué en mi matrimonio", sostiene la tenista en una entrevista exclusiva vía telefónica hecha, según la publicación, sin dinero de por medio.

"No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado el control de todo lo que tenía –asegura la tenista sobre Santacana–. Yo estaba ciega y no lo veía, pero él me incitaba. Yo me iba separando de mis amigos, de mi familia, de mis amigos del tenis, para que estuviéramos mejor. Pero lo que no me esperaba nunca es el engaño y la falta de respeto hacia mí y sus hijos por llevar una doble vida".

Arantxa confirma que ha pedido perdón "a quienes se lo tenía que pedir" refiriéndose a su familia, y confirma que sus hijos están con ella. "Yo llevo a mis hijos (Arantxa, que el 27 de febrero cumplió 9 años, y Leo, de 6) al colegio, están con sus amigos, hacen sus actividades, algunos días han estado con sus primos. Y estoy llevando esta situación lo mejor posible para que ellos lleven una vida de lo más normal".

Petición de cárcel

Sobre lo que no ha querido manifestarse es sobre la petición de cárcel para ella y para su todavía marido por un aval no pagado con el Banco de Luxemburgo y que asciende a 7,5 millones de euros con los intereses acumulados. "Para eso ya están mis abogados". Sobre esta cuestión, el abogado de la tenista en Barcelona, Emilio Zegrí, ha explicado que la petición no es por la deuda en sí sino porque el banco ha presentado una querella contra ella, en el 2015, diciendo que está disimulando y ocultando sus bienes. Es lo que se llama un delito de alzamiento de bienes". Y por eso se van a oponer a la demanda.

Cinco años sin tener relaciones

También en la revista '¡Hola! concurre Josep Santacana, que de entrada confirma que ella y Arantxa llevan separados casi dos años. "Aunque la situación ya venía viciada. Llevábamos sin tener relaciones cinco años", asegura. Se confiesa desolado y abatido, y dice que sufrió una arritmia cardiaca en diciembre, cuando Arantxa y sus hijos se fueron a la casa que su hermano Emilio tiene en Naples, a 200 kilómetros de Miami. Asegura que no ha podido ver a sus hijos desde entonces más que en cuatro ocasiones, una horas en total. Y aunque reconoce que están negociando la custodia compartida, "espero que todo se solucione pronto, porque necesito ver a mis hijos y me lo impiden".

Santacana, que lleva un año y dos meses con su nueva novia, Raquel, a la que conoció en Barcelona, asegura que es "tajantemente mentira" que se haya aprovechado de Arantxa y se remite a las capitulaciones que firmó antes y después de su matrimonio con la tenista en septiembre del 2008 "para asegurarse que nunca me podría llevar nada". En este sentido, el abogado de Arantxa en Miami, Mauricio Jau Kutner, explicó el sábado en 'Sálvame Deluxe' que no había visto ningún documento que refleje una propiedad a nombre de Arantxa. "El caso no es difícil, pero es complicado porque no sé dónde están todos los activos".