Ariana Grande aprovecha la Navidad y se reconcilia con su padre

La joven cantante pop Ariana Grande, luego de un año cargado de controversias por la mediática ruptura con su prometido, el comediante Pete Davidson, aprovechó la Navidad para dejar de lado los problemas con su padre y se acercó a su progenitor, Edward Butera, para dejar atrás ciertos rencores y mantuvo una charla amistosa.

La estrella, de 25 años, compartió rápidamente en su cuenta de Instagram una conversación de FaceTime que mantuvo el día de Navidad con su padre. La estadounidense que también tiene ciudadanía británica e italiana, no brindó detalles sobre el tipo de conversación que ella y su padre compartieron. Sin embargo, a juzgar por la sonrisa de Butera (tal como se aprecia en la foto en Instagram), se trató de un momento positivo.

EL DISTANCIAMIENTO CON SU PADRE

La cantante mantuvo una relación difícil con su padre en los últimos años. Ella hizo referencia al drama que éste le causó en su nueva canción, "Thank U, Next". En una entrevista de Seventeen Magazine en 2014, Grande había revelado que se había distanciado de su padre el año anterior.

"No estoy en contacto con mi papá", dijo entonces la artista. "Es privado, pero sucedió el año pasado. Me tomó mucho tiempo estar bien con eso", acotó. "Lo que me llevó allí fue el hecho de que yo estoy formada por la mitad de mi padre y muchos de mis rasgos provienen de él", continuó. "Mucho de mí viene de mi padre, y durante tanto tiempo, no me gustó eso de mí mismo. Tuve que aceptar que está bien no llevarme bien con alguien y seguir amándolo", deslizó. A pesar de la difícil relación entre ambos, Grande y Butera se mantuvieron en contacto a lo largo de los años.

UNA RELACIÓN AMOROSA COMPLICADA

Por otro lado, la cantante vivió un momento de tensión el último fin de semana, cuando Davidson, comediante de "Saturday Night Live", escribió en Instagram un mensaje perturbador. "Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo para permanecer aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo durar", escribió el actor. "Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije".

No sólo Grande se preocupó por su ex pareja, sino también sus seguidores y hasta la policía de Nueva York, que se movilizó tras recibir decenas de llamadas telefónicos de fans del actor. Una patrulla de la policía se trasladó hasta los estudios donde graban el programa los sábados por la noche, para comprobar que Davidson estaba bien.

El cómico sufre un trastorno límite de la personalidad y no es la primera vez que hace una referencia, directa o indirecta, al suicidio. En alguna ocasión relató que una vez intentó ahogarse en una piscina cuando era niño tras el fallecimiento de su padre, y también ha sido bastante franco con respecto a sus ingresos en centros de salud mental.

Ariana Grande y Davidson se conocieron en 2016, aunque no fue hasta mayo de este año cuando empezaron su relación. Antes de eso la cantante era novia del rapero Mac Miller, que murió el pasado septiembre por una sobredosis de drogas.