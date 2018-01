Así reacciona Meryl Streep cuando Mariah Carey "roba" su asiento en la gala de los Globos de Oro

Una de las anécdotas más divertidas de la última gala de los Globos de Oro, teñidas de negro en solidaridad con las víctimas del acoso sexual, tuvo lugar durante un corte para publicidad. La actriz Meryl Streep, de 68 años, explica que al regresar a su asiento se encontró a la cantante Mariah Carey, de 47 años. “¡La perra me robó el asiento!”, ha explicado con tono jocoso la veterana intérprete en el programa de televisión 'Jimmy Kimmel Live!'.

La 20 veces nominada a los premios Oscar explica que se encontró a la actriz “haciendo la pelota” al director Steven Spielberg, sentado justo a su lado. La cantante se disculpó y la protagonista de ‘El diablo viste de Prada’ y ‘Los puentes de Madison’ respondió con mucha sorna: “No, no, no, quédate allí. Me sentaré en tu regazo. Ya sabes, será muy cómodo”.

La versión de Carey es algo diferente, bastante más agradable. “Me quedé conversando de camino al baño durante una pausa comercial… Y tomé el primer asiento vacío, casualmente cerca de Steven Spielberg”, tuiteó la cantante. Streep regresó a su asiento en la siguiente pausa, continúa Carey, y al escuchar su disculpa contestó muy amablemente: “¡Puedes tomar mi asiento cuando quieras!”.

(me) Dear Meryl, please forgive me!!! 🙌🙌

(MERYL STREEP) You can take my seat any time! 😂😂

💖💖💖💖