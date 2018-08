Aston Martin volverá a fabricar el DB5 de James Bond

COURT / AFP

Aston Martin, en colaboración con la productora de las películas de James Bond EON Productions, fabricará 25 unidades del Aston Martin DB5 que el personaje interpretado por Sean Connery utiliza en 'Goldfinger' y los equiparán con algunos de los 'gadgets' que aparecen en la película.

Los gadgets serán obra de Chris Corbould, el actual supervisor de los efectos especiales en las últimas películas de 007, en asociación con el departamento de personalización de la marca. Además, se fabricarán en la pequeña factoría de Newport Pagnell (Reino Unido), donde originalmente se fabricaban los DB5 de serie.

Aston Martin to launch James Bond ‘Goldfinger’ DB5 continuation model (gadgets included!) - they will be built at the DB5s original home in Newport Pagnell https://t.co/kBMxlrDbJT #ukmfg #GBmfg🇬🇧 pic.twitter.com/DNM2oI06zo