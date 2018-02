Ataque al corazón de los 'triunfitos'

Si pudieran, les meterían a todos en una gran burbuja de cristal para protegerles, pero eso es imposible. Los apasionados seguidores de ‘Operación Triunfo’ asisten estos días impotentes a la fagocitación de sus adorados ‘triunfitos’ por la implacable prensa rosa. Como suele suceder con estos programas de éxito apabullante, paparazis y reporteros del gremio del corazón se han lanzado en tropel sobre la sangre fresca e inocente de esos nuevos ídolos juveniles, que luchan infructuosamente por mantenerles a raya y preservar su vida privada. Algunos de ellos se las han tenido ya tiesas con sus perseguidores, pero la mayoría ha optado por aguantar el chaparrón esperando que pronto escampe. Los ingenuos ‘triunfitos’ no saben todavía que la ‘lluvia fina’ del mundo rosa nunca deja de caer.

Nada más salir de la Academia, los concursantes del renacido formato de TVE han podido comprobar cómo se las gastan los soldados de la 'Brunete mediática' en su versión más rosácea. Especialmente Amaia, Alfred, Aitana y Cepeda, que encabezan el ranking de piezas más codiciadas por los cazadores de exclusivas del gremio. La historia de amor surgida en el concurso entre Amaia y Alfred y el morbo que suscita la posible relación sentimental de Cepeda con Aitana, que para mayor inri tiene novio, son los únicos temas que parecen interesar a los periodistas que les entrevistan en los platós.

Voracidad rosa en TVE

En esta obsesión por la vida privada de los ‘triunfadores’ hay que incluir a la propia TVE, que ha cedido a la tentación de explotar las vísceras más íntimas de sus recién alumbradas criaturas. El ejemplo más palmario lo tenemos en el inefable Javier Cárdenas, que en su programa ‘Hora punta’ no dejó marchar a ninguno de los expulsados sin preguntarle por la relación entre Alfred y Amaia. El cantante catalán y su novia tuvieron que soportar también preguntas indiscretas sobre su ‘affaire’ en la visita de la jovencísima ganadora navarra al plató de ‘La mañana de La 1'. Para rematar la faena, el ‘diestro’ Cárdenas se encargó de dar la puntilla a Cepeda con una entrevista monopolizada por su presunto acercamiento amoroso a la benjamina del grupo.

Pero lo que más les duele a los forofos de 'OT' es el comportamiento sinuoso de programas de cotilleo como ‘Sálvame’, que ha pasado de ningunear y menospreciar a los ‘triunfitos’ a fijar obsesivamente la atención en sus peripecias más personales. Los ‘fans’ se quejan de que el espacio de Tele 5 presentado por Jorge Javier Vázquez promovió durante el concurso toda una campaña dirigida a desacreditar a sus participantes. Y denuncian que, en vista del tirón mediático adquirido por los chavales, no han dudado al final en subirse al carro de su fama sin sonrojarse. Aquella operación de acoso y derribo se tradujo en comentarios despectivos sobre la aptitud musical de los concursantes, a los que se trataba como desechos rebotados de otros ‘talents’ de Tele 5.

Dentro de esa estrategia, se recordaba los inicios de Amaia en ‘Cántame una canción’, el paso sin pena ni gloria de Cepeda por ‘La voz’ y el chasco que se llevó Alfred cuando fue rechazado por los ‘coaches’ de este último formato de Mediaset. Especialmente desagradable fue el comentario del colaborador de ‘Sálvame’ Kiko Hernández tras ver el vídeo de la audición a ciegas de Alfred, emitido por el magacín rosa con la evidente intención de ridiculizarle. "Ahora no sé cómo canta porque no le sigo, pero hace un año y medio cantaba peor que Chayo Mohedano: yo tampoco me doy la vuelta ni para decirle buenas tardes", llegó a decir el exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Indignación en las redes

Con esos antecedentes, no es extraño que los fanáticos del nuevo ‘OT’ le hayan puesto la cruz al controvertido ‘Sálvame’ en las redes sociales, hasta el punto de preguntarse qué diantres pintaba ese programa de Tele 5 en la rueda de prensa con los finalistas. A los seguidores no les gustó nada que su reportera preguntara a los ‘triunfitos’ si tenían "miedo" a algo cuando salieran de la Academia, cuestión esta que hizo brotar las lágrimas de la inocente Aitana. "Yo te respondo por ellos: A VOSOTROS", dejó escrito uno de los incondicionales de ‘OT’.

Ese miedo a ver a sus ídolos devorados por la prensa rosa, como ocurrió con los protagonistas de la primera edición (Bisbal, Chenoa, Bustamante…), ha puesto en pie de guerra a los internautas, que no quieren ver la pureza virginal de sus héroes contaminada por el chapapote rosa. Una empresa que se antoja casi imposible a la vista de las portadas de algunas revistas del corazón: Cepeda ya ha ocupado una de ellas tras ser ‘cazado’ por los paparazzis junto a sus compañeros Nerea y Roi. El ‘triunfito’ orensano está que trina y se ha convertido en uno de los cruzados contra la amenaza rosa. “¿No tenéis programas propios?", ha preguntado por Twitter a los responsables de ‘Sálvame’.