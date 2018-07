Aterrizaje de emergencia y varios pasajeros hospitalizados por unos calcetines sucios en el avión

Vómitos, malestar, irritación... Los pasajeros del vuelo NK779 de La Guardia (Nueva York) con destino Florida vivieron una surrealista situación de emergencia en el avión, donde los 220 pasajeros se quejaron de un fuerte "olor a calcetines sucios". 12 de ellos tuvieron que ser atendidos en un hospital.

Los hechos sucedieron el pasado jueves. Casi a media noche, el vuelo era desviado por una situación de emergencia después de detectar este intenso olor.

Con el malestar de varios pasajeros saltaron las alertas, y especialmente con la situación de una mujer de avanzada edad. Así lo manifestó un tripulante por megafonía, advirtiendo que se desviarían al aeropuerto Myrtle Beach, en Carolina del Sur.

BREAKING: Hazmat situation at @FlyMyrtleBeach . Flight diverted, multiple people reporting they are sick. @MadelineTV is on scene. More Info: https://t.co/n7g0t9VW8Z pic.twitter.com/jZpSfybzSr

Un portavoz de la aerolínea informó a través de la cadena estadounidense NBC de que se estaba produciendo una investigación para ver la procedencia de ese olor, temiendo que se correspondiera a una sustancia química.

Los pasajeros fueron evacuados. La mayoría no presentaba ningún síntoma y fueron reubicados en otro vuelo, pero una docena de ellos eran hospitalizados por su malestar.

An unknown substance diverted a flight from La Guardia to Ft. Lauderdale to Myrtle Beach International. There were 220 people on the flight. 7-10 are complaining of medical issues. HCFR and MBFR are on the scene. Hazmat team is on the plane @wpdeabc15 pic.twitter.com/pV4qG83NsK