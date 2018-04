Un australiano de 12 años vuela solo a Indonesia con la tarjeta de su madre

Como si se tratara de una recreación de la famosa película Solo en casa 2, donde Kevin (Macaulin Culkin) termina en Nueva York sin su familia y hospedado en el lujoso Hotel Plaza, Drew, un niño australiano de 12 años ha acabado en Bali sin su familia.

El menor, que según su madre Emma no acepta un no como respuesta, tuvo una discusión con esta. Tras la bronca, Drew roba la tarjeta de crédito de su madre, engaña a su abuela para que le dé su pasaporte, compra un billete de avión a Bali y reservara una habitación en un hotel 4 estrellas, según ha explicado él mismo al programa Current affairs (Asuntos de actualidad), del grupo de comunicación australiano Nine.

Vuelo con escala

Pero la pericia de Drew no acaba aquí. El pequeño ha encontrado una aerolínea que permite a niños de 12 años viajar sin la compañía de un adulto y ha salido de Sídney hacia Bali haciendo escala en Perth, un vuelo de más de 7 horas, sin tener en cuenta la duración de la escala.

Al llegar al hotel, el niño ha explicado al programa de televisión que le han preguntado qué hacia ahí solo. Tras responder él que esperar a su familia, le han dado la llave de la habitación que había reservado.

Mientras, en Sídney, los profesores del colegio de Drew llamaron a su casa para avisar que no había llegado a clase, lo que sorprendió a su madre pues se suponía que el niño había salido para la institución. Inmediatamente empezó la búsqueda, para darse cuenta de la travesura que había hecho el niño.

A Current Affair es un programa de televisión australiano que tuvo la oportunidad de entrevistar a los implicados en el suceso. Drew ha contado que le había sorprendido que en ningún momento las autoridades aeroportuarias se le acercaron a preguntarle por qué estaba solo. "Ellos solo me han preguntado por mi pasaporte para probar que tenía 12 años y que estaba en secundaria en el colegio. Fue genial, porque quería ir en una aventura", ha expresado emocionado.

Por su parte, Emma, la madre sorprendida, ha declarado que se siente "en shock, disgustada... No hay palabras para describir lo que sentimos al saber que había cogido un avión", ha asegurado enfadada.