Avril Lavigne: 'Había aceptado la muerte mientras escribía mi última canción en la cama'

Avril Lavigne ha publicado una carta en su página web en la que relata la dura batalla contra la enfermedad de Lyme. "He decidido ser sincera y más vulnerable que nunca", afirma la cantante.

La intérprete de Complicated , cuenta que "había aceptado la muerte mientras escribía mi última canción en la cama. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida". La enfermedad de Lyme se transmite por una garrapata infectada y provoca cansancio, dolores de cabeza y mareos.

La estrella canadiense expresa en el escrito que quiere convertir su lucha contra la enfermedad en su música."Una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme", apunta.

"Estoy recuperando mi vida. Gracias a esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando la batalla de mi vida", concluye Lavigne.

Ya en el 2015, la cantautora concedió una entrevista para People en la que confesó que durante cinco meses no pudo salir de la cama. "Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme", declaró Lavigne, que acaba de lanzar su nuevo sencillo su nuevo sencillo Head Above Water. Un tema que llega cinco años después de su último disco.