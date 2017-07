Una azafata rellena una botella de champán con restos de copas ya servidas

Los precios de la comida y las bebidas en pleno vuelo suelen ser motivo de críticas entre los pasajeros, ya que estos parecen aumentar con la altura. No obstante, el enfado no suele llegar a las cotas a las que las ha elevado un vídeo colgado en las redes por un usuario de la aerolínea Emirates hace unos días.

En este corto, de apenas 11 segundos y que acumula ya más de 700.000 reproducciones en Youtube y por encima de las 15.000 en Instagram, se puede ver cómo una azafata rellena antes de despegar una botella de champán con los restos sobrantes de otras copas.

Emirates, случайно попало в кадр, сперва даже не заметил... Сливают обратно в бутылку не выпитое шампанское 😳 Или это норма @emirates ? 😤 Una publicación compartida de Evgeny Kayumov (@kaumoff) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 2:24 PDT

La breve duración del vídeo no permite sacar más conclusiones, ni determinar si ese champán acabó más tarde en la copa de algún pasajero. No obstante, la avalancha de críticas en las redes sociales no se ha hecho esperar. Según publica el diario británico 'The Telegraph', la aerolínea está investigando los hechos, ya que se ha mostrado muy disgustada por el daño a su imagen que el vídeo está causando, ya que "Emirates siempre ofrece un servicio de primera calidad".

Aunque, entre los comentarios de los internautas, no todo han sido feroces críticas, según recoge el mismo medio, ya que un par de usuarias han planteado la hipótesis de que la azafata simplemente estaba guardando el champán sobrante para, al aterrizar, deshacerse de él. Se presentan como azafatas de vuelo y alegan que "durante el despegue no tienen permitido verter líquidos" por los conductos de desechos del avión.