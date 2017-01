Baldwin se burla de la supuesta fiesta sexual de Trump al parodiar su rueda de prensa

El actor y humorista Alec Baldwin es un gran imitador de Donald Trump, como ya ha demostrado en varias ocasiones. La última de ellas, esta misma semana, en el célebre programa 'Saturday Night Live', en la que ha parodiado la rueda de prensa que hizo el presidente electo del 11 de enero.

A pocos días de la investidura de Trump (será este jueves), a Baldwin no parece preocuparle este hecho, y mantiene el mismo tono mordaz que caracterizan sus imitaciones del republicano, a sabiendas de que no son nada bien recibidas por el futuro presidente de EEUU.

En el último 'sketch', de casi siete minutos, el falso Trump tiene que hacer frente a comprometidas preguntas de los periodistas sobre el fin del 'Obamacare', las relaciones con el Kremlin y el supuesto dosier en poder de Rusia sobre las relaciones del futuro inquilino de la Casa Blanca con prostitutas.

El Trump-Baldwin comienza su intervención explicando que, como otros presidentes, él también tendrá una mascota, pero que en su caso será Paul Ryan, el dirigente republicano con el que no le une precisamente una buena amistad.

En otro momento de la parodia, una periodista le dice al falso Trump que muchas personas pueden morir si deroga el 'Obamacare', a lo que el magnate responde: "Estoy a punto de ser presidente, todos vamos a morir".

EL CHANTAJE DE PUTIN

Pero sin duda, los momentos más hilarantes del vídeo tienen que ver con el escándalo sexual que relaciona a Trump con prostitutas, y de las que supuestamente Rusia tiene material comprometedor con el que podría estar chantajeándole. Tras una pregunta acerca de la supuesta fiesta sexual, Baldwin se enreda con un juego de palabras: "No quiero hablar de pipí porque no existió", dice primero el imitado Trump, y luego explica que quiere hablar de las cosas importantes, como que habrá una "lluvia" de empleos, que será una oportunidad "dorada" para él como presidente.

Al final del gag, y tras la insistencia de los reporteros, el falso Trump admite que Rusia está detrás del 'hackeo' durante la campaña presidencial, tras lo cual un supuesto periodista con el torso desnudo y un evidente parecido a Vladímir Putin, le pregunta si realmente lo cree así, mientras muestra una cinta de vídeo con la etiqueta 'cinta del pipí', a lo que Trump responde: "Fue China, quiero decir, Canadá. Fue Meryl Streep. Ok, esta conferencia ha terminado".

La respuesta del auténtico Donald Trump no se ha hecho esperar. Y ha sido, como de costumbre, vía Twitter. "@NBCNews es mala, pero Saturday Night Live es lo peor de NBC. No es graciosa, el elenco es terrible, siempre intentando atacar. ¡Realmente una televisión muy mala!", ha dicho el presidente electo.

.@NBCNews is bad but Saturday Night Live is the worst of NBC. Not funny, cast is terrible, always a complete hit job. Really bad television!