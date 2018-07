Bárbara Rey negocia su participación en la sexta edición de 'GH VIP'

Pese a que jugó al despiste cuando se habló sobre su supuesta relación el Rey Juan Carlos, Bárbara Rey no negó su posible participación en ‘GH VIP’ durante su reaparición en ‘Sábado Deluxe’. La ex vedette no cerró la puerta a participar en la próxima edición del reality show con o sin Chelo García Cortés como compañera.

"Entraría en GH vip entre o no Chelo. Si está bien remunerado, no voy a dejar de hacer porque vaya ella", dijo sobre la que fuese su amiga, a la que vetó en su entrevista junto a Antonio Montero y con la que acabó discutiendo, aunque sin la otra protagonista en plató. "Te he considerado una amiga de verdad, y yo no te he traicionado jamás, y tú a mi sí", le dijo a la colaboradora de ‘Sálvame’.

Según la información de Yotele, la actriz se encuentra negociando desde hace varias semanas su fiche por el reality. Con sus declaraciones en el ‘Deluxe’ queda confirmado que Bárbara Rey podría entrar a la casa de Guadalix de la Sierra con la cuestión económica como principal impedimento, ya que para Telecinco supondría un gran revulsivo contar con la ex vedette en la sexta edición de ‘GH VIP’.

La actriz, que no había pisado un plató de televisión desde hacía cuatro años, confirmó que había sufrido una depresión que le hizo rechazar diferentes propuestas televisivas, como la de participar en ‘Supervivientes’, sin que ni si quiera comenzara a negociar, tal y como ha sabido este portal. Con su reaparición, el nombre de Bárbara Rey vuelve a sonar con fuerza para la próxima edición del reality, que regresa a Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez y con Sandra Barneda al frente de los debates.