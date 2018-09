'Barrio Sésamo' niega que Epi y Blas sean pareja

Después de la confirmación, llega el desmentido oficial: 'Barrio Sésamo' y Frank Oz, cocreador de Epi y Blas, han negado que estos dos famosos personajes infantiles sean homosexuales, tal y como había defendido recientemente un antiguo guionista del programa.

"Como siempre hemos dicho, Bert y Ernie (los nombres originales de Epi y Blas) son (los) mejores amigos (de cada uno)", ha indicado en Twitter Sesame Workshop, la organización sin ánimo de lucro detrás de 'Barrio Sésamo'

