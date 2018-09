Beatriz Cortázar en 'El programa de AR': "No me extrañaría que Pantoja y Chabelita diesen las Campanadas"

El acercamiento entre Isabel Pantoja y Telecinco es un hecho. La entrada de Chabelita a ‘GH VIP’ ha abierto la puerta de la cadena para la Tonadillera, que tras la recordada llamada de hora y media al programa ‘Sálvame’ ha vuelto a intervenir en la casa de Guadalix de la Sierra y de nuevo en el espacio de la tarde.

Es por ello que los primeros rumores empiezan a correr por los pasillos de Mediaset sobre cuál será la vinculación de la cantante con la cadena. Aunque Isabel Pantoja aseguró en ‘Sálvame’ que el día que su hija salga del concurso no entrará en los estudios, algunos colaboradores como Beatriz Cortázar no lo tienen tan claro: “No me extrañaría que este año Isabel Pantoja y Chabelita diesen juntas las Campanadas en Telecinco”, ha afirmado la periodista en ‘El programa de Ana Rosa’.

Cabe recordar que Isabel Pantoja ya dio las Campanadas para la cadena en el año 2011 junto a su hijo Kiko Rivera y Jorge Javier Vázquez. Todo esto se produjo después de la participación de su “pequeño del alma” en ‘Supervivientes’, por lo que no sería tan descabellado pensar que la cadena buscase volver a repetir la hazaña.

Por el momento lo único que se sabe con seguridad es que la cantante se muestra encantada con el trato que está recibiendo por parte de Paolo Vasile: “Me envió cuatro docenas de rosas rojas con tallo largo. Me dio las gracias por la audiencia y me dijo que quería un acercamiento conmigo", aseguró en su última llamada a ‘Sálvame’.