Bebe: "Ahora parece que casi está mal nacer hombre"

La cantante y actriz española Bebe ha viajado a Buenos Aires (Argentina) para actuar en el Teatro Colón de la capital.

Aprovechando su estancia en el país sudamericano, ha sido entrevistada por el diario La Nación, donde ha aprovechado para manifestar su apoyo al movimiento feminista, pero ha dejado claro, una vez más, que ella no es feminista, cuando ha sido preguntada por la huelga feminista de este jueves.

Enfrentamiento

"Estoy muy de acuerdo con el movimiento feminista siempre y cuando se luche con coherencia", ha manifestado. Sin embargo, ha expresado su creencia en que la lucha feminista va camino de perder su verdadero significado por el constante ataque a los hombres: "Hay un desfase y se está perdiendo el significado real. Ahora parece que casi está mal nacer hombre". Y ha agregado: "El feminismo se está enfrentando a los hombres, lo que es una equivocación, porque necesitamos a los hombres".

Bebe siempre ha negado ser feminista. Ya en julio del 2017, en la revista Woman, la artista reveló que no se considera feminista, pues para ella lo más importante es considerarse mujer: "No soy feminista. Nunca lo he sido y nunca lo seré", aseguraba entonces.

Desigualdad real

Además, en aquella oportunidad también se refirió a la desigualdad entre hombres y mujeres existente en España, afirmando que en muchas ocasiones de la vida cotidiana no consideraba que a las mujeres se las tratase de igual a igual.

"Hay muchas cosas que hay que ir mejorando. Sí es verdad que vivimos mejor que en otros países, pero no es suficiente. Sobre todo, una de las grandes diferencias suelen ser los sueldos. Esa es, realmente, la mayor diferencia que hay".

Trato diferente

De igual forma tocó el tema del trato a hombres y mujeres en el mundo artístico. Si bien afirmó que nunca ha tenido dificultades en ese aspecto, reconoció que, de haber sido hombre, en algunos casos el trato habría sido otro.

"Quizás no he tenido más dificultades, pero sí hasta hace relativamente poco no había sentido que si no hubiera sido chica, me hubieran tratado de otra manera en algunos momentos", aseguraba en la revista Woman.