Benicio del Toro abrirá Cannes con 'Escape at Dannemora'

La ambiciosa miniserie de Showtime 'Escape at Dannemora', protagonizada por Benicio del Toro y Patricia Arquette y dirigida y producida por Ben Stiller, será la obra encargada de inaugurar el próximo 15 de octubre el Mipcom de Cannes, gran mercado internacional de televisión que se celebra anualmente en la conocida localidad francesa.

Desde que se anunció el inicio de la grabación hace ya un año, existía una gran expectación en EEUU por esta producción, ya que está basada en unos hechos reales que conmocionaron a la sociedad estadounidense. 'Escape at Dannemora' rememora, en ocho capítulos, una espectacular fuga de una prisión en el estado de Nueva York en el 2015, y que provocó una persecución masiva por parte del Ejército y de la policía de los dos asesinos convictos que consiguieron evadirse. Ambos contaron con la ayuda de una empleada de la prisión con la que tenían relaciones sentimentales.

Junto a los oscarizados Benicio Del Toro ('Traffic') y Patricia Arquette ('Boyhood'), destaca la presencia del joven Paul Dano ('12 años de esclavitud', 'Prisioneros', 'Love&Mercy') y Bonnie Hunt ('Vivir con Bonnie'). También destaca en el equipo la presencia como guionistas de Brett Johnson ('Mad Men') y Michael Tolkin ('The Player')y de Bryan Zuriff ('Ray Donovan') y Michael De Luca ('Capitán Phillips'), como productores ejecutivos.



Al margen de la historia y los actores protagonistas, uno de los grandes alicientes de esta miniserie es la presencia de Ben Stiller al frente del proyecto, una estrella todo-terreno (actor, director, guionista y productor), que se ha convertido en otro rey Midas de Hollywood: la taquilla mundial de todas las producciones en las que ha trabajado ('Zoolander', 'La vida secreta de Walter Mitty', 'Tropic Thunder'...) roza los 3.000 millones de dólares, por lo que es uno de los artistas con mayor recaudación de todos los tiempos.

El estreno mundial de 'Escape at Dannemora' en Cannes, gala a la que ya se ha confirmado la presencia de Ben Stiller, se producirá dos meses antes de su presentación en Showtime. El canal estadounidense (que tiene éxitos de la categoría de 'Homeland', 'Ray Donovan', 'Billions' y, más recientemente, la controvertida 'Who is America? ) ha anunciado que la emitirá a partir del domingo, 18 de noviembre.