'Better call Saul' regresa a Movistar+

La cadena estadounidense AMC estrena este lunes, 6 de agosto, la esperada cuarta temporada de 'Better call Saul', producción sobre las pericepecias de unos de los personajes secundarios con más fuerza de la histórica serie 'Breaking Bad', el abogado Saul Goodman. Y solo 24 horas después, el martes, 7 de agosto, esta entrega llega a España a través de la plataforma de televisión de pago Movistar+.

Llegar a la cuarta entrega de una producción (se estrenó en febrero del 2015) en un mercado tan competitivo como el estadounidense ya es todo un hito. Pero es que además Vince Gilligan, cocreador del formato (y autor de 'Breaking Bad'), ha llegado a asegurar que esta es la mejor temporada de 'Better call Saul'.

"El solapamiento entre 'Better Call Saul' y 'Breaking Bad' (su serie 'nodriza') está cada vez más próximo", afirmó Gilligan en la presentación de la serie en el pasado Comic-Con celebrado en San Diego (EEUU), en julio. "Hay escenas que podían haber estado perfectamente en 'Breaking Bad'. Queremos que el último giro en esta montaña rusa sea el más terrorífico", agregó el prestigioso autor ante una más de 6.500 fans de la producción.

A pesar de los rumores, Gilligan descartó que en esta cuarta temporada vayan a aparecer los personajes de Walter White y Jesse Pinkman, interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul en 'Breaking Bad', pero aseguró que sí lo harán más adelante.

El actor Bob Odenkirk, protagonista 'Better call Saul' (frase que hace referencia al anuncio con el que el personaje se publicitaba en 'Breaking Bad'), asistió a la presentación en el Comic-Con y, en declaraciones a Efe, aseguró que estaba deseando que el público vea la nueva temporada, donde su personaje, ese inocente abogado Jimmy McGill, está cada vez más cerca de convertirse en la figura de Saul Goodman, el abogado del narcotraficante Walter White en 'Breaking Bad'.

"En esta temporada, las nubes negras se amontonan sobre él -adelantó-. Debe asumir lo ocurrido con su hermano y está empezando a salir de ese agujero".

"Aún tiene cosas por las que luchar, especialmente por su pareja, Kim (la actriz Rhea Seehorn). Tienen una relación muy madura. Tratan de que funcione. Se perdonan y aceptan quiénes son aun siendo conscientes de que no van a cambiar. Realmente se quieren", añadió.

Pese a todo, durante la presentación de la nueva temporada de 'Better call Saul', Odenkirk reconoció que 'Saul Goodman es un tipo malo'. "Lo siento, pero es así. Me duele en el corazón ver cómo Jimmy se está convirtiendo en Saul. Incluso planteé a los guionistas la posibilidad de que finalmente no fuera así. ¿Podemos cambiar el nombre de la serie? ¿Es demasiado tarde?", señaló el actor provocando las risas del público.