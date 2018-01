La bloguera Lovely Pepa denuncia el acoso que lleva sufriendo desde hace años

Tiene 1,5 millones de seguidores, tantos como la actriz Blanca Suárez. Y junto con Dulceida es la bloguera española más conocida. De hecho fue de las primeras en tener un blog de moda, hace casi 10 años. Su exposición en las redes, a través de su blog, es continua, pero eso no le ha evitado tener que leer muchos comentarios desagradables.

Hablamos de la gallega Alexandra Pereira, de 29 años, más conocida como Lovely Pepa, que ha denunciado a través de Instagram Stories el acoso que ha sufrido durante años: "Llevo sufriendo acoso por internet desde que comencé prácticamente con mi blog hace 9 años. Mujeres en su inmensa mayoría que se han dedicado y se dedican a intentar ridiculizarme, insultarme, hundirme. Esto ha ocurrido en foros, blogs, comentarios en mis perfiles e incluso en artículos de prensa. Hace falta mucha fuerza y mucha personalidad para que no te afecten", ha escrito.

