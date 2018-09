La boda de Carlos y Karina y otros enlaces míticos de las series españolas

Tras 19 temporadas y 17 años en emisión, Carlos y Karina se dan el sí quiero. La pareja más joven de ‘Cuéntame cómo pasó’ se une a una larga lista de personajes recordados que ya pasaron por el altar para alegría (o no) del público. Repasamos su boda, que tiene lugar este jueves en La 1 de TVE, y las más míticas de la televisión.

CARLOS Y KARINA ('CUÉNTAME')



Al joven Alcántara le ha costado sentar la cabeza. Tras varias idas y venidas con Julia (Claudia Traisac) y alguna que otra relación como la que tuvo con Nuka (Carla Nieto), Carlos por fin se casa con karina, su novia de toda la vida y con la que esperaban todos los espectadores de la veterana serie de La 1. Una despedida ideal para los dos personajes, que abandonan la serie esta temporada, si se pasa por alto que la fama de semental de "Carlitos". Si Ricardo Gómez y Elena Rivera regresan un día a la ficción habrá que ver cómo ha evolucionado su relación y si el joven no ha vuelto a hacer de las suyas…

SARAY ('VIS A VIS')



A la pobre Saray (Alba Flores) le tocó casarse sin estar enamorada en la segunda temporada de ‘Vis a vis’. Y no sólo eso, lo hizo con Armando, el marido que sus padres habían elegido para ella, y sin ser virgen como la tradición gitana manda. A la bizarra celebración en la cárcel no faltó Rizos (Berta Vázquez), el veradero amor de Saray, así como su madre, que la repudia por ser lesbiana. Una boda la mar de convencional.

EMILIO Y BELÉN ('AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA')



Aunque para boda fuera de lo común la de Emilio (Fernando Tejero) y Belén (Malena Alterio) en ‘Aquí no hay quien viva’. La pareja se casaba por conveniencia para sacar dinero de los regalos y poder saldar sus deudas, y aunque todo estaba planeado para que el portero le dijese que no en el altar, las cosas no salen como esperaban. El inesperado nuevo matrimonio tuvo que servir un banquete de bodas improvisado… En el autoservicio de una conocida cadena de comida rápida.

SORAYA Y CHEMA ('AÍDA')



Tampoco fue tranquila la boda de Soraya (Miren Ibarguren) y Chema (Pepe Viyuela) en el tramo final de ‘Aída’. Los enamorados terminan celebrando su boda en un coto de caza, lo que acaba siendo un esperado desastre que termina con la novia descompuesta y el novio a la fuga. Eso sí, al evento no faltó la protagonista de la serie (Carmen Machi), que regresaba de Cuba tras una larga temporada fuera de la ficción.

SANTIAGO Y LOURDITAS ('LOS SERRANO')



Santiago (Jesús Bonilla) y Lourditas (Goizalde Núñez) protagonizaron la gran boda de ‘Los Serrano’, con permiso de la de José Luis (Javier Gutiérrez) y La Choni (Pepa Aniorte). Esta celebración tampoco estuvo exenta de contratiempos: el hermano del novio (Antonio Resines) atravesaba una crisis con Lucía (Belén Rueda) y se negaba a ser el padrino. Sin embargo, pese a las dificultades, la pareja tiene un final feliz que solo se verá truncado por el largo sueño del protagonista al término de la serie.