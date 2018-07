Bronca en 'Espejo Público' después de que Echenique insulte a dos colaboradores: "No les veo muy inteligentes"

Pablo Echenique ha protagonizado esta mañana una tensa conexión en directo en ‘Espejo Público’ que ha acabado con el enfrentamiento entre el secretario de organización de Podemos y los colaboradores Toni Bolaños y Jesús Rivasés.

Todo comenzaba cuando los periodistas afirmaban no verle “con mucho ánimo” apoyando la candiatura de Teresa Rodríguez a las primarias del partido en Andalucía. “Más bien le veo con ganas de que la señora Rodríguez se pegue un tortazo”, afirmaban los periodistas, unas afirmaciones que han molestado mucho al de Podemos por su sorprendente respuesta.

“Me hago cargo de sus opiniones, yo a ustedes no les veo muy inteligentes”, aseguraba Echenique, al que la presentadora Lorena García ha cortado de inmediato: “Bueno, por favor, señor Echenique, le voy a pedir respeto. Aquí nadie a usted le ha faltado al respeto. Por favor, eh”, pedía la presentadora, molesta con su afirmación.

Sin embargo, Pablo Echenique, lejos de dar un paso atrás, respondía: “Si los ciudadanos se permiten juzgar mi ardor, yo me permito juzgar su inteligencia”. “¡No le hemos insultado!”, voceaba uno de los periodistas de la mesa bastante acalorado.

“Discúlpeme pero creo que no es lo mismo. Le pido que por favor retire esa afirmación porque en ningún momento desde esta mesa se le ha faltado al respeto. Se están dando opiniones”, insistía la conductora del espacio, a lo que el de Podemos replicaba: “Yo pido a los dos tertulianos que se abstengan de juzgar mi actitud o mi tono emocional”. “Si no le gusta no conceda entrevistas”, zanjaba Rivasés.