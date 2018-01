Bronca en las redes por las acusaciones a Alfred, de 'OT', de independentista

Primero fue el lío que se armó porque Alfred y Nerea, dos de los concursantes catalanes de 'OT' entonaran el himno 'Els segadors' en la Academia de 'OT' y ahora que el chico ha sido elegido para representar a RTVE en Eurovisión, junto con Amaia, algunos medios han hurgado en su pasado para mostrarr su "lado independentista". Javier Calvo, Javier Ambrossi y Noemí Galera, profesores y directora de 'OT', no han tardado en salir de su defensa.

Y es que aunque otro medio este miércoles componía su supuesto 'historial secesionista', la bronca ha surgido a raíz de un tuit del director de 'Periodista Digital', Alfonso Rojo, que, después de que su medio arremetiera contra el joven cantante incluyendo dos fotos de su cuenta de Instagram de una Diada del Onze de Setembre, no ha dudado en llamarle "pringao" y mofarse de su presunto catalanismo.

Este pringado no ganará nada, pero ya vereis como nos saca una estelada catalana en el escenario para hacer la gracia del 'indepe' https://t.co/12JsmUBQAe — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 30 de enero de 2018

El primero en responder ha sido Javier Ambrossi, que con la sangre aún caliente, le contestó en un tuit en similares términos.

Toda España sabe que el pringado eres tú. Debería darte vergüenza. https://t.co/pWgWVhIXHc — Javier Ambrossi (@soyambrossi) 31 de enero de 2018

Su compañero Javier Calvo tampoco se ha quedado callado y de muy buenas formas le ha afeado a Rojo el meterse de ese modo con un "ángel" de 20 años.

Un señor de 67 años insultando a un niño de 20 que, por cierto, es un ángel. Creas en lo que creas, sean cual sean tus ideales, respeta. Es fuerte que, a su edad, se lo tenga que recordar. https://t.co/6eVmR0VrxL — Javier Calvo (@javviercalvo) 31 de enero de 2018

La directora de la Academia de 'OT', Noemí Galera, ha optado por responder en el estilo espontáneo que la caracteriza, que, para quien la ha visto en el programa de TVE, evidencia que está al límite de su enfado.

Me están dando subidas de leche por encima de mis posibilidades. https://t.co/GOmksCZydB — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 31 de enero de 2018

No obstante no han sido los únicos. Al tuit de Rojo han replicado muchas personas, y no todas precisamente independentistas.

¿Y usted es periodista? Criticar a una persona de 20 años que está en un programa de música por su ideología política. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? — Capitán OT ⚓️ (@capitan_ot) 31 de enero de 2018

Ese chaval ha mostrado más valores del que tú en tu vida has conocido. Empezando por la educación y el respeto. Qué fácil es tirar por tierra el sueño de un crio de 20 años. Que sea independentista no le hace peor persona. IGNORANTE. — Ojo Crítico (@CriticaGH) 31 de enero de 2018

Alfred Garcia se ha caracterizado por aprovechar su paso por la tele para apoyar causas humanitarias y sociales de lo más diversas, como la ayuda a los refugiados y a los niños con cáncer, y en el especial de Eurovisión se proclamó feminista luciendo un impactante traje que simbolizaba un cuerpo femenino.

En ese sentido, una tuitera apela a la responsabilidad del chico al representar a España.

Y es que el error más común, y que comete quizá Alfonso Rojo, es que, aunque de siempre se dice así, los cantantes que se envían a concursar a Eurovisión no representan a España, sino a TVE. Un medio, por cierto, del que durante más de tres meses ha formado parte el joven catalán sin ningún tipo de problema.