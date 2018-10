Bulgaria anuncia su retirada de Eurovisión por motivos financieros

Tristes noticias para los eurofans. Bulgaria, uno de los países que más ha demostrado su compromiso con el Festival de Eurovisión durante los últimos años, no participará en la edición que se celebrará el próximo año en Tel Aviv. La BNT, la televisión pública búlgara, ha confirmado a través de un comunicado en Twitter la noticia que ya había comenzado a rumorearse durante los últimos días.

"Nos entristece anunciar que Bulgaria se retira de Eurovisión. La decisión se basa en razones financieras porque los costes del proyecto exceden las capacidades de la BNT", ha anunciado la BNT en la mañana de este lunes.

OFFICIAL STATEMENT | 15 OCTOBER | Sofia, Bulgaria We are sad to announce that Bulgaria withdraws from #Eurovision . The decision is based on financial reasons because the costs of the project far exceed the financial capacity of BNT according to the Management of the broadcaster

Vasil Ivanov, jefe de la delegación búlgara, también se ha pronunciado en sus redes sociales destacado el buen trabajo que han realizado: "Nuestro equipo ha conseguido mucho y ha convertido a Bulgaria en uno de los países más exitosos de los últimos tres años". "Prometo mantener vivo el espíritu de Eurovisión en mi país. No habéis visto lo último de nuestro equipo, volveremos aún mejor y más fuertes", añade en el esperanzador mensaje.

#Bulgaria will not take part in #Eurovision 2019, but our journey continues! As Head of Press of @bg_eurovision I promise to keep the #ESC spirit alive in my country. This is not the last you see from our team. We will return better and stronger! (1/3)