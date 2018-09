Se busca empleado para el "mejor trabajo del mundo": contar un viaje por 100.000 euros

¿Trabajar teniendo vacaciones durante 12 meses? Suena bien. Con 100.000 euros, todavía mejor. Si alguna vez has soñado con viajar todo el año con gastos pagados, se acaba de hacer realidad. Solo tienes que contarlo en las redes sociales.

La compañía Vidanta se ha propuesto ofrecer "el mejor trabajo del mundo", donde el empleado tiene importantes tareas como comprobar la temperatura del agua de la piscina, ver el amanecer, probar nuevos tratamientos de spa de lujo, degustar vinos o aprender a bailar salsa.

Want to have the World's Best Job? Apply now to be our brand ambassador and live for a year at the most impressive resorts in Mexico! https://t.co/QmcOIqnLnL#Vidanta #WorldsBestJob #Wonderlust #AmazingResorts #AmazingPools #Traveling #TravelMexico pic.twitter.com/lyDDBKckrB