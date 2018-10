C. Tangana confía en Úrsula Corberó y Eduardo Casanova para su nuevo videoclip

Con el paso de los años, Úrsula Corberó se ha convertido en uno de los mayores valores de la ficción española. La actriz no para de sumar proyectos y el último de ellos está relacionado con el mundo de la música, ya que se ha convertido en la protagonista del videoclip del nuevo tema de C. Tangana, titulado 'Cuando me miras'.

La participación de Corberó en el proyecto del cantante madrileño no era ningún secreto, ya que ella misma había compartido hace unos días una fotografía del rodaje. Lo mismo hizo Eduardo Casanova, director del videoclip, en el que ha dejado grabado su inconfundible sello. Por estos motivos, la expectación ante el vídeo era máxima y no ha dejado indiferente a nadie.

A lo largo del miércoles, las visitas no han parado de incrementarse y ya acumula cerca de 120.000 visualizaciones con más de 12.000 likes, lo que refleja que la recepción ha sido bastante positiva. El vídeo, con una estética onírica y marcada por los tonos rosas, ha logrado colarse entre las tendencias del momento en Youtube.

Úrsula Corberó dio el salto a la fama en 2008 tras dar vida a Ruth en 'Física o química'. A partir de ese instante, su popularidad fue en aumento y participó en otras series como 'Gran reserva', 'La dama velada', 'Anclados' o 'La embajada'. Más recientemente ha interpretado a Tokio en 'La casa de papel' y ha dado el salto a la pequeña pantalla de Estados Unidos con un papel en 'Snatch'.